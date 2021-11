Humo emitido por Pemex no deja de afectar al medio ambiente

Luego de la visible emanación de humo negro que se dio dentro de las instalaciones de la Refinería Antonio M Amor, la ambientalista Maura Alicia Vázquez Figueroa dijo que el daño al medio ambiente depende de la sustancia emitida por dicha empresa.

Alrededor de las 6:30 de la mañana se genero una nube de color negro claro muy intensa por lo que alertó a la población sin embargo la ambiente Maura comentó que en esta ocasión ello no siento o se percato de lo sucedido

“Generalmente cuando esta la contaminación muy fuerte o pasa esto si me doy cuenta al vivir cerca de la refinería, sin embargo hoy no me di cuenta no sentí el malestar que otras veces se ha generado por los contaminantes que suelta la empresa, por lo que no creo que haya sido una descompensación de la catalítica como otras veces, sin embargo no deja de preocupar.”





La nube que salió este domingo no deja de afectar el medio ambiente del municipio.





La ambientalista dijo que respecto a los humos que se emanan de este tipo de empresas se tiene que tener en cuenta el color, cuando se trata de nubes amarillas que conlleva varios riesgos a la salud, en el caso del humo negro, por lo regular se trata de extractos de carbón negro que provoca daño a los pulmones y puede crear con el tiempo enfisemas, mientras que cuando son humos blancos se puede tratar de mala combustión, lo que significa que contiene monóxido de carbono que son tóxicos al organismo y que generan problemas a la garganta y a los pulmones.

Finalmente la re prestante de la Asociación Humanos Por Amor a la Madre Tierra (HUAMAT) expresó que no porque en esta ocasión no haya sido un humo muy amarillo no deja de afectar al medio ambiente o la salud de los salmantinos, por ello se tiene que tener un mayor control a la hora de hacer los desfogues controlados y seguros, pues en esta ocasión no fue nada seguro y menos controlado.