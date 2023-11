Recuerdan a taqueros asesinados con altar de muertos

A casi un año del asesinato de cuatro taqueros en la colonia Bellavista, familiares y amigos, colocaron un altar de muertos en honor a su memoria en el lugar donde fueron víctimas del ataque que termino con su vida en noviembre del 2022.

Fue durante la madrugada del 16 de noviembre, cuando cuatro hogares salmantinos quedaron incompletos tras el fallecimiento de Ricardo de Jesús González, Antonio Corona, Martín Corona Flores y Jesús Torres Estrada, generado por un ataque armado en su negocio denominado Tacos El Casino con la intención de asaltarlos.

Este hecho consternó a la población salmantina, que se unió para realizar una vigilia en el lugar donde perdieron la vida dos de ellos, con la finalidad de transmitir paz, armonía, empatía y solidaridad para las personas que pasaron a otro plano y dar el último adiós a sus familiares.

Hoy a dos semanas del primer aniversario de esta tragedia, se colocó un altar a las afueras del gimnasio Lázaro Cárdenas sobre la calle Tierra Blanca y Poza Rica de la colonia Bellavista, junto a un mensaje que lleva impreso el nombre de las cuatro víctimas y un mensaje por parte de sus familiares que dice lo siguiente:

"A pesar del dolor que nos ha dejado tu partida, recordarte no debes de ser un sufrimiento. Por el contrario, es una alegría, por haber tenido el privilegio de haber pasado contigo tan gratos recuerdos. Sé que desde el cielo nos observas y pronto estaremos juntos de nuevo. ¡Los recordamos Siempre", se puede leer.

Aunque, ha pasado casi un año del atentado, en la memoria de sus familias y colegas permanece ese vació que dejó el fallecimiento de Ricardo, Antonio, Martín y Jesús y el recordatorio permanente de la situación de inseguridad que sigue empañando la labor del comerciante salmantino.

“Luego de aquel atentado, nosotros ya no queríamos venir a trabajar, sin embargo, de nuestro negocio pagamos, luz, agua y como no generamos jubilación con en otros tipos de empleos, no podíamos dejar de seguir trabajando, aun así, aquí estamos con todo y miedo”, dijo Juan, taquero de la zona.

El recuerdo de aquel acontecimiento continúa presente en la memoria de los salmantinos y es por ello, que sus familias han decidido honrar su recuerdo con un altar.