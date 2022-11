Amigos y familiares de taqueros asesinados colocan ofrenda a su memoria

Horas después del ataque directo que terminó con la vida de cuatro taqueros, familiares y amigos colocaron ofrendas florales en el lugar en que fueron víctimas del ataque que ha sido condenado por el sector a través de redes sociales con la exigencia de justicia.

La madrugada de este miércoles los empleados del carrito de tacos que se ubicaba en la calle Poza Rica entre Naranjos y Ébano de la colonia Bellavista, fueron atacados por sujetos armados que llegaron al lugar en el que terminaron con sus vidas, para luego huir con rumbo desconocido, tras el transcurso de las primeras horas aún se encuentra sin definir alguna línea o líneas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

A la exigencia de justicia se han sumado comerciantes a través de redes sociales, principalmente taqueros que piden suspender la segunda feria del taco en memoria de los compañeros asesinados, misma que está proyectada a realizarse en este mes; al argumentar que no se cuentan con las garantías de seguridad en los diferentes sectores productivos, comerciales y de servicios en Salamanca que se han visto agobiados por la inseguridad, principalmente en el tema de extorsiones y ataques armados.

Entre los mensajes compartidos a través de redes sociales se pueden leer los siguientes textos:

"El luto nos hace pedir NO a la feria del Taco, hacer que no pasa nada no es opción"

"Es una pena lo sucedido anoche en Salamanca, Aún así hay quien todavía me pregunta -¿porqué cerraste la taquería?"

"¿Y así quieren hacer su feria del taco? Todos los participantes deberían de cancelar su participación a manera de huelga"

Por su parte la ciudadanía en general se sumó a esta exigencia al colocar y compartir en sus perfiles imágenes de moños negros, en los que se lee, "Soy salmantino y estoy de luto, ante los hechos y la indiferencia".

De esta manera, Salamanca se convirtió por segunda vez en lo que va de año en noticia nacional en hechos delictivos, luego del ataque armado que sufrió un grupo de cinco estudiantes y una mujer de la tercera edad perdieron la vida en la comunidad de Barrón. Hoy el blanco fue el comercio uno de los sectores que más empleo genera, el cual no ha sido el mismo, por la pandemia de Covid-19 y la otra pandemia, la inseguridad.