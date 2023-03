Homenajean a Mujeres desaparecidas de Salamanca [FOTOS]

Por segundo año consecutivo, el Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, recordó a las mujeres desaparecidas, a través de una marcha pacífica, cuya finalidad es visibilizar el problema de feminicidio y desapariciones que hay en Salamanca, asimismo, rememoró la labor de las buscadoras caídas durante 2022, aquellas mujeres que dejaron un legado importante en su familia y la gente que las rodea mientras realizaban sus labores de búsqueda para localizar a sus seres queridos y a las mujeres que se mantienen si localizar.

La marcha salió de la calle Ébano colonia Bellavista a un costado del Estadio Sección 24 en punto de las 17:45 horas, integrada por 50 familias, todas estas con consignas cómo "somos la voz de las que ya no están", "cuando lo mataste a él, me mataste a mi también", "no más feminicidios, no más desaparecidas", se podía leer.

La marcha rinde un homenaje a tres buscadoras caídas (dos asesinadas y una por enfermedad), cuatro mujeres desaparecidas localizadas sin vida y 12 desaparecidas sin localizar, así como también para todas esas familias incompletas desde que sus seres queridos, ya no están con ellos.

En ese sentido, Alma Lilia Tapia, representante del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, dijo que con esta marcha se pretende valorar el papel de las mujeres que integran el colectivo, tanto las que ya no están, las que continúan sin localizar como todas aquellas que salen a campo con la esperanza de encontrar a sus familiares.

"Este día es también una oportunidad de alzar la voz, porque no solamente son los maltratos y acosos que vivimos todos los días las mujeres, sino que también alzamos la voz, para que sepan que a las buscadoras nos maltratan desde que vamos a un ministerio público, ¿cómo nos tratan?, que nos dicen vegan otros día y nos reevictimizan" explicó.

Reconoció que en Salamanca, los índices de violencia contra la mujer cada vez más van a la alza en cualquiera de sus ámbitos, pues, incluso las mismas buscadoras han sufrido agresión y amenazas por realizar por realizar su trabajo, asimismo, solicitó a las autoridades más seguras. "Tememos por nuestras vida,necesitamos seguridad para seguir buscando", finalizó.

No pierde la fe

Ma. Concepción Serrano Barbosa de 70 años, recuerda a su hija Mariela Concepción Solis Serrano, como una mujer amorosa, cariñosa, alegre, pero sobre todo como una excelente madre y aunque ya transcurrieron cinco año de su desaparición, no pierde la fe y espera pronto localizarla, para tener un lugar dónde rezarle.