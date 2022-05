Hereda SAPASVA deuda fiscal por más de un millón de pesos

El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valtierrilla (SAPASVA), tiene una deuda fiscal por arriba de un millón de pesos, misma que se viene arrastrando desde 2017, periodo en el que se tomaron las instalaciones del organismo regulador del agua.

Fue durante una reunión en presencia de habitantes de la comunidad de Valtierrilla, donde el presidente del organismo, Fernando Miranda Medina dio a conocer la situación financiera del sistema de agua, en donde destacó una deuda por un millón de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 45 multas, generadas desde 2017, debido a que no realizaron las declaraciones correspondientes.

“Con el SAT tenemos 45 multas generadas desde 2017, de estas nos pidieron que subsanemos por el momento dos multas que equivalen a un poco más de un millón de pesos”, explicó.

Además, dijo que también está pendiente el pago de una multa por 323 mil pesos a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) derivado de que no se realizó el pago del impuesto sobre la nómina, a esto se suma una deuda de 300 mil pesos a la Comisión Estatal del Agua, por el permiso de descarga de la Planta Tratadora, de la cual se solicitaba su regularización.

"Hicimos una publicación de los recibos de luz del pozo 1 y 2, en caso del pozo uno no llegó de 41 mil el pozo dos nos llegó de 100 mil la luz, y la planta tratadora no llegó de 10 mil, nosotros llevamos pagados un período de energía eléctrica que fue el periodo del 6 de marzo y en el pozo 2 me llegó de 82 mil el 6 de marzo, pero ahorita no llega a 100 mil en la misma situación sucedió con el pozo uno, aquí el problema es el alto costo de la energía eléctrica pero también en desperdicio de agua", señaló.

Dijo que la estrategia más eficaz que se tiene para reducir estas deudas radica en desahogar la cartera vencida, para tampoco dejar de lado las operaciones básicas de SAPASVA a la comunidad, así como buscar un apoyo económico por parte del ayuntamiento de Salamanca.

Además, señaló que también se contaba con deudas al Instituto Mexicano del Seguro Social por un aproximado de 15 mil pesos y al Infonavit, esta última se encuentra en proceso de revisión y la primera ya fue subsanada.

Derivado de estos manejos, dio a conocer que la pasada administración del organismo operador del agua, será llamada a comparecer a contraloría municipal, para responder las cuestionantes detectadas durante el proceso de Entrega- Recepción.