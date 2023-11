Hay de dos sopas: O regresan el dinero o cumplen con el evento en otras condiciones, Alejandra Gutiérrez

León, Gto.- Tras la cancelación definitiva del concierto de Luis Miguel que estaba programado para el próximo 5 de diciembre, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que los organizadores tienen de “dos sopas”: o regresan el dinero a los ciudadanos afectados o realizan el evento en otro fecha, lugar sede y en general otras condiciones.

“Creo que hay una responsabilidad con los ciudadanos y hay de dos sopas, o les regresan el dinero o hacen la responsiva cumpliendo con todo el requisito legal con otras condiciones en otra fecha”, dijo.

Fue la medianoche de este martes cuando el gobierno municipal de León informó mediante un comunicado de prensa que el evento se canceló luego de que los organizadores no depositaron la fianza de más de 32 millones de pesos y tampoco acreditaron ante un notario la representación de la empresa organizadora, entre una serie de requisitos importantes.

A las 11:00 de la mañana en una rueda de prensa, Alejandra Gutiérrez, acompañada de su equipo de trabajo como el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona y el síndico, José Arturo Sánchez Castellanos ofreció detalles sobre el caso.

“¿Qué podría suceder? En otro supuesto, va a ser con otro trámite, en otras instalaciones, cumpliendo con la responsabilidad que tienen hoy con la gente porque es una tema con las personas que adquirieron el boleto y poder cambiarle la fecha, pero cumpliendo con los requisitos en otra fecha, pero no hay manera que sea el 5 de diciembre”, agregó.

Organizadores pidieron que se derribara barda de estadio

Incluso, Gutiérrez Campos señaló que los organizadores del evento pidieron que se derribara una barda del estadio Domingo Santa con la finalidad de que cupieran 16 mil personas, además de que no quisieron que el evento fuera en Poliforum pese a que el gobierno de León lo puso como alternativa.

“Esa opción de manera personal se les puso en la mesa hace semanas, el tema es muy claro, ellos comentaban que para poder tener las utilidades que financieramente ellos esperaban se requería vender cierto número de boletaje y entonces la capacidad del aforo no les daba.

“Se les estuvo diciendo que había otro recinto y nos dimos a la tarea apartando una fecha con el afán de que el evento se desarrollara en la ciudad, se aparta, se puso en disposición y nos dijeron que por ningún motivo iban a cambiar, la fecha, la sede y las condiciones”, añadió.

Alejandra Gutiérrez comentó que faltó la mayor parte de la documentación para otorgar el permiso que debe estar lista 10 días antes de la realización del evento que se cumplieron la semana pasada.

“Falta mucha documentación, ojo, yo no estoy diciendo que es una empresa fantasma, estamos diciendo que la persona física no me ha acreditado que representa a esa empresa ni siquiera esos documentos abonaron”.

Entregaron la documentación a medias y por Whats App

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, aseguró que faltó formalidad por parte de los empresarios y que ellos estuvieron abiertos a cualquier eventualidad, pero que en seis reuniones que tuvieron con los organizadores no presentaron avances para lograr el concierto en León.

“Me dijo que lo tenía en digital, pero no lo había mandado, que lo mandaron por Whatsapps, pero no es así, es en ventanilla con un sello de recibido, o sea la formalidad de los requerimientos así lo marca la ley, yo no puedo confiar en que sí tienen la acreditación sino me acreditan con un poder notarial”, dijo.

Investiga Contraloría a COMUDE

La alcaldesa de la ciudad dijo que la Contraloría va a investigar el actuar de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) a cargo de Isaac Piña, tema aparte al incumplimiento de la empresa de entretenimiento.