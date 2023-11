Más de 11 mil personas se quedarán con las ganas de ver a Luis Miguel, en la ciudad de León

Irapuato, Gto. Y la historia se repite, el concierto de Luis Miguel anunciado para el 5 de diciembre en León es cancelado. Tal como sucedió en Irapuato en noviembre del 2018, miles de fanáticos no podrán disfrutar del regreso de “El Sol” a los escenarios.

Irapuato ya lo vivió dos veces, ahora toca en León en donde más de 11 mil personas con boleto pagado no podrá disfrutar de la voz y presencial de Luis Miguel.

Con el anuncio de parte de las autoridades municipales de la ciudad de León la espera termina para y de la peor manera, ahora enfrentarán un nuevo problema, el reembolso de sus boletos.

Después de varios meses en incertidumbre, los empresarios responsables de traer el concierto al estado de Guanajuato, no lograron cumplir con los requisitos del municipio para su realización.

El Concierto estaba planeado para el martes 5 diciembre en el estadio Domingo Santana. Entre las causas, además de la sobre-venta de entradas, es que la compañía y además de que no pudieron garantizar pagar los impuestos correspondientes a la tesorería municipal.

Los organizadores aún no han dado a conocer de manera oficial la cancelación y mucho menos la manera de como reembolsarán el pago de los boletos. Los fans no tienen siquiera la oportunidad de acudir a otra de las fechas marcadas en otros lugares, ya que todas registran un sold out desde hace casi meses, fecha en que inicio la venta de los boletos.

¿Cuántas veces se ha presentado Luis Miguel en la ciudad de León?

Fue en el año de 1987 cuando Luis Miguel se presentó en concierto por primera vez en esta ciudad y tuvo como sede el Estadio León, ese año marco la vida de miles de seguidores de este gran artista ahora de fama mundial.

Posteriormente, regresaba por segunda ocasión en el mes de mayo del año 1989 y tuvo como escenario la Martinica, donde acudieron para entonces al rededor de 7 mil personas.

“El Sol” regresa a la Martinica nuevamente en junio de 1992, tres años después anunciaba nueva fecha para esta ciudad de León, que fue en noviembre de 1996, pero por cuestiones según técnicas, Luis Miguel aplazaría el concierto hasta el 4 de diciembre del mismo año.

Después de 17 años vuelve a regresar Luis Miguel con “The Hits 2013” en febrero del 2013, posteriormente en marzo de 2015 en el “Tour Déjà Vu” teniendo como escenario en ambas presentaciones el Poliforum y en abril del 2018 en la Velaría de la feria, en la “Gira México por Siempre” cinco años después “El Sol” anuncia la fecha para estar nuevamente en León que sería este 5 de diciembre del 2023 en el “Luis Miguel Tour 2023” ante más de 11 mil personas que esperaban es gran momento para disfrutar de “El Sol”.

Pero tal parece que en esta ocasión el artista no se presentara, y dejara a miles de seguidores con las ganas de verlo, y esto por las irregularidades de la empresa que representa al artista.

En Irapuato dos veces lo sufrió

Recordando también que un 24 de junio de 1989 Luis Miguel se presentaría en Irapuato en el estadio “Sergio León Chávez” y por no contar con las medidas de seguridad, el concierto fue cancelado.

Posteriormente, un 25 de noviembre de 2018 se anunciaba nuevamente en tierras freseras, pero por problemas logísticos en Irapuato el concierto se tendría que posponer, hasta que de plano fue cancelado, informando OCCESA que tuvo que anunciar que el concierto sería programado o bien la gente podría decidir en esperar la nueva fecha o pedir su reembolso.

En ambos casos todo sé contra dispuesto para lo que era considerad el concierto del año en Irapuato; sin embargo, todo se vino abajo y con ello la ilusión de miles de personas por ver a Luis Miguel en concierto.

Como un “Déjà vu” se vivió el paso de Luis Miguel por Irapuato en aquel año y más de 8 mil boletos se encontraban vendidos para este concierto y sin una verdadera justificación todo se desvaneció.