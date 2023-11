Visitan salmantinos panteones municipales para recordar a sus fieles difuntos

Salamanca, Gto. – Con una gran afluencia se apreciaron el día de hoy los panteones del municipio donde los familiares recordaron a sus seres queridos, pasando un rato agradable, al igual otra parte de la población visitaron los lugares del fallecimiento de su familiar.

“Vengo a visitar a mis papás Maximino Alfaro y Altagracia Alfaro y a un hermano; mis papás eran unas personas que me dejaron de enseñanza el de ser una persona católica porque no había más que nos dejaran. Mi hermano era una persona buena hasta que se enfermó de su pie y ya no la pudieron salvar”, explicó Gloria Alfaro, quien año con año ha acudido al panteón de la comunidad de la Ordeña desde 1995.

Con música, flores y una sana convivencia, cientos de familias salmantinas visitaron los camposantos a pasar un rato en agradable para poder convivir con su ser querido y recordar los gratos momentos que pasaron con esta persona en el plano terrenal.

En contraste, una pequeña parte de la población salmantina, acudió a los lugares en donde su ser querido perdió la vida, adornando la cruz que dejó el recuerdo de su personas. En el camino estatal que conduce a la Comunidad antes referida, se pudieron apreciar diversas cruces en donde los familiares acudieron al lugar del percance, dejándole flores y colocando adornos en memoria de su ser querido.

Unos de ellos, son los casos de los jóvenes Francisco J. Onofre Galván, quien nació el cuatro de diciembre de 1994 y Jonathan López Galvan, nacido el 11 de noviembre de 1992 y perdieran la vida el primero de septiembre del 2013, en donde los familiares, colocaron flores además de detalles en la cruces, siendo este el recuerdo de sus familiares.

Así como este acto, son más los que se han presentado a lo largo de este trayecto en el municipio de Salamanca. En el nuevo panteón municipal a pesar de ser poca la afluencia de visitantes, pudieron pasar un rato en familia con sus seres queridos quienes a través de fotos y música, pudieron pasar un momento en familia.

Durante el transcurso del día la asistencia de visitantes repunto después de las dos de la tarde esperando que la afluencia llegue a superar la cifra de cinco mil visitantes.