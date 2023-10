Habitantes de la colonia Infonavit 3 sufren de invasión de aves

Desde hace meses, habitantes de la colonia Infonavit 3 han padecido afectaciones a su salud relacionadas con las heces que dejan las parvadas de aves que se alojan en el cableado eléctrico, por lo que solicitaron a las autoridades sanitarias atender la problemática, luego de que la Dirección de Medio Ambiente informó que su atención no está dentro de su jurisdicción.

“Ya tenemos una gran cantidad de semanas con una gran cantidad de pájaros, ahora sí que nos afectan porque hay mucho excremento de estas aves porque no sabemos a dónde reportarlos, porque esto nos podría generar problemas de salud si este problema continúa en nuestra colonia”, dijo Beatriz Rayón, habitante de la colonia Infonavit 3.

Donde se ha presentado esta problemática han sido en las calles Monte Athos y Monte Cáucaso, en la colonia infonavit 3 y parte de la colonia Primavera 1, en donde las avenidas y los vehículos que se encuentran en la zona son los que se ven más afectados.

Se presentan problemas de salud por los excrementos de estas aves.

“Se aprecian los excrementos de los mismos y no tan sólo en las calles sino que en los vehículos y en dondequiera que cae su excremento. Con esta situación estamos expuestos a enfermedades y es muy incómodo tener que pasar por debajo de ellos, porque ya me ha tocado que me caiga excremento en mi cabeza”, explicó.

Tras esta problemática, los vecinos han buscado la dependencia correspondiente en el cual se puedan realizar los reportes correspondientes para evitar que este problema llegue a afectar a la salud de los que colindan en estas calles.

A través de una solicitud que se les hizo a la Dirección de Medio Ambiente, los ciudadanos solicitaron su intervención, a lo que la dependencia la comentó que “la Dirección de Medio Ambiente no tiene jurisdicción en ese tema y el Centro de Control Animal sólo es para perros y gatos, le pedimos haga su reporte en Jurisdicción Sanitaria”.