Se blindan las entradas al estado para evitar contagios por gripe aviar

Paulo Bañuelos Rosales, titular de SDAyR, explicó que para evitar contagios de gripe aviar se han blindado los límites con tres estados, luego de localizar aves de dudosa procedencia. Esto derivado de que en el estado de Aguascalientes se presentaran casos de esta enfermedad procedente de las aves.

El pasado mes, con la finalidad de proteger a la ciudadanía de contagios de gripe aviar, se llevó a cabo la primera reunión del Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias con la finalidad de fortalecer las vigilancias epidemiológicas en el estado.

Ante ello, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) explicó que sean realizado blindajes a la entrada al estado, para prevenir que se presenten casos de gripe aviar en los 46 municipios del estado de Guanajuato.

“Ya tenemos nosotros blindados los límites con Jalisco, Michoacán y Querétaro, porque hemos agarrado varios tráilers cargados que no acreditan la propiedad y al no acreditar la propiedad, el estar bien o enfermas, las sacrificamos en el rastro de León, además de que hemos agarrado varios camiones con gallinaza, pollinaza, que sin duda ahí también viene la gripe aviar”, manifestó.

El titular de SDAyR manifestó que en el estado la ciudadanía debe de sentirse segura del sistema de sanidad con la que se cuenta. Bañuelos Rosales, explicó que es las aves que no se acrediten su procedencia han provenido del Jalisco.

“Los guanajuatenses debemos de sentirnos orgullosos de que tenemos un patrimonio muy importante que es tema sanitario, porque hoy ni siquiera California nos llega con el tema sanitario que tenemos; los camiones detenidos vienen de Jalisco, yo creo que hace como 22 días tuve una reunión, porque no es posible que el gobierno federal o de Jalisco sepan de dónde vienen esas aves y las rechazamos y no saben a qué granjas van de regreso, hay algo que no cuadra y que no hay buen control”, puntualizó.

De acuerdo a la información emitida por el Gobierno del Estado de Guanajuato, hasta el pasado tres de marzo no se han detectado casos de gripe aviar en el estado.