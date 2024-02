Habilitan sala de lactancia en oficinas presidencia

Luego de poco más de un año, en las instalaciones de Presidencia Municipal de la zona centro, ya se habilitó una sala de lactancia materna, con la finalidad de apoyar a las madres y puedan lactar de manera tranquila, segura y limpia a sus bebés; es sabido que la lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés, ofreciéndoles los nutrientes que necesitan en el equilibrio adecuado, así como ofreciendo protección contra las enfermedades.

En noviembre de 2022, la regidora Guadalupe Arredondo Hernández hizo una petición ante el pleno de habilitar un área para hacer salas de lactancia, con la finalidad de que madres de familia puedan alimentar de manera segura a sus hijos, ante la falta de espacios dignos al interior de la Casa Municipal, incluso en la zona centro de la ciudad, para la alimentación del bebé y aseo.

Esta sala, cuenta con lo necesario, un cambiador de pañales, una silla cómoda para alimentar al bebé, agua potable para beber y un lavabo para lavarse las manos y mantener la higiene personal.

El hacer uso de esta sala de lactancia es totalmente gratuito, solo se pide a las usuarias, mantener en orden la sala y limpia para que más mamás puedan hacer uso del mismo espacio.

Consejos al lactar

Ana Laura Lugo certificada internacional en lactancia materna, compartió que debido a los mitos y remedios caseros, el 80% de los procesos de lactancia fallan por lo que recomendó no aplicarlos ya que lejos de ayudar al bebé, pueden provocar una situación de salud grave en el recién nacido.

Respecto a los mitos que pueden enfrentar las mujeres en su etapa de lactancia, Ana Laura dijo que luego de cinco años de experiencia en cada caso se conoce uno más, “lo peor de todo es que no hay sentido común al respecto y es muy complicado trabajar en ello, los más frecuentes es que se les fue la leche, eso es imposible, la lactancia funciona a libre demanda, esto conlleva respetar cuándo el bebe desea ser alimentado; la realidad es que para que funcione a mayor succión mayor será tu producción, si no hay estímulo no va haber producción, es la única respuesta a este mito de se me fue la leche”.