Positiva respuesta a registro de Liconsa

Cerca de 300 familias salmantinas acudieron a inscribirse al programa de Liconsa. Erika Ramírez, beneficiaria de la comunidad de Santiaguillo de García, comentó que esto es de gran apoyo, ya que representa un gran beneficio en la economía de su familia.

“En esta jornada del incremento del padrón de la leche Liconsa esperamos más de 200 ó 300 personas que se vengan a inscribir al programa; inscribimos jóvenes menores de 16 años, mujeres de 45 años, embarazadas y en periodo de lactancia, personas con alguna discapacidad y adultos mayores de 60 para arriba. Para inscribirse se necesita la identificación de la titular, los CURP de los integrantes del hogar, actas de nacimiento y comprobante de domicilio. Aquí, en Salamanca, vamos a anotar todas las comunidades y colonias”, informó Roberto Arzola Mesa, supervisor del programa.

En este sentido, explicó que el proceso de inscripción es de acuerdo a la ubicación de la lechería que sea de su preferencia, así como su tarjeta de dotación. “Tenemos alrededor de 29 lecherías y tenemos un padrón aproximado de dos mil 800 familias y un aproximado de nueve mil beneficiarios actualmente, y en esta ocasión describiremos a unos 300 hogares para beneficiar alrededor de 900 beneficiarios. El litro cuesta 6.50 pesos, mientras que la leche en polvo se entra una vez por semana y tiene un costo de 13 pesos”, manifestó.

Se pretende inscribir a 300 familias y beneficiar a 900 personas.

El módulo estuvo instalado a las afueras de la presidencia municipal en un horario de nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, en donde se recibieron ciudadanos de diversos puntos del municipio salmantino.

Se cuenta con 29 sucursales de Liconsa.

“Esto significa un ahorro para mí porque en la mayoría de las sucursales está muy cara, y con este apoyo es muy grato porque solamente daremos cierta cantidad de dinero. La leche es muy necesaria. En mi caso, en mi familia son tres personas las que tomamos leche; yo, a la semana, compro una caja de 12 litros y no nos alcanza y con esto es mucho ahorro para nosotros porque mi esposo ya no trabaja, y para poder apoyar en el hogar me dedico al comercio”, comentó Érika Ramírez Hernández, beneficiaria de la comunidad de Santiaguillo de García.

Para las personas que no lograron inscribirse en esta jornada, el supervisor de Liconsa dio a conocer que la información se les puede otorgar por medio del promotor que acuda a cualquiera de los 29 establecimientos instalados en el municipio para poder recibir estos apoyos.