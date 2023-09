Guardias ambientales toman protesta en el congreso local

GUANAJUATO, Gto. - En las instalaciones del Congreso del Estado de Guanajuato se realizó la toma de protesta de los Guardias Ambientales con el objetivo de crear iniciativas y establecer el compromiso de mejorar el entorno mediante un plan de trabajo que reafirme el cuidado del planeta.

Contribuyen a vigilar y proteger el medio ambiente.

En el mensaje dado por José Gerardo Morales, titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado dijo que la entidad ha pasado por diferentes sequías que impactan a todo el país.

Afirmó que están a tiempo para tomar medidas que ayuden a contrarrestar la problemática del cambio climático y la escasez de los recursos naturales.

A su vez, el diputado local César Larrondo Díaz agradeció a los embajadores del medio ambiente por tener el compromiso con las causas que ayudan a mejorar nuestro entorno. Este tipo de eventos son importantes para tomar conciencia de cómo viven las personas en la actualidad, recalcó.

De igual forma el legislador subrayó que a través de propuestas y de ideas disruptivas se podrá encontrar las soluciones para vivir de una manera más justa con el medio ambiente.

Dijo que se aplicarán estrategias como los incentivos fiscales para que los empresarios utilicen tecnologías en favor de nuestro planeta.

Reconocimiento a los protectores del entorno ecológico.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Hoy he aprendido mucho en temas del medio ambiente, he conocido personas interesadas que me han ayudado a formar conciencia, ha sido un placer y un aprendizaje muy grande, mi reconocimiento total para los que iniciaron esto, para los que lo siguen haciendo y para los amantes del medio ambiente”, finalizó.

En la sesión estuvieron presentes César Larrondo Díaz acompañado por José Gerardo Morales, titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado, así como colaboradores del Congreso del Estado.