Guanajuato, sin vacuna de refuerzo contra Covid-19

Irapuato, Gto. (OEM).- Para la temporada invernal del presente año se esperaba que existieran vacunas de refuerzo para el virus de Covid-19, pero a pesar de que el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, y el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, han estado realizando la gestión ante la federación, no existe información sobre si habrán dosis para Guanajuato, así lo explicó José Luis Martínez Cendejas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número VI.

Te recomendamos: Descartadas nuevas jornadas de vacunación contra la Covid-19

“No hemos recibido información sobre vacunas que vayan a llegar al estado, el secretario de Salud y el gobernador están muy atentos haciendo la gestión con la federación, pero no hay nada claro aún”, comentó.

Gracias a las vacunaciones pasadas, la población ha logrado obtener una inmunidad a esta enfermedad.

Mencionó que a pesar de que aún no haya dosis, las millones de vacunas que se aplicaron en el estado generaron una inmunidad, lo cual ha permitido que no haya rebrotes; sin embargo, dijo que no hay que confiarse y lo mejor es que a Guanajuato le manden vacunas para proteger a su población.

“A pesar de que actualmente no exista una vacuna circulando para su aplicación, la inmunidad que se ha adquirido, a través de la campaña masiva que se realizó, y que dentro de la Jurisdicción se aplicaron más de un millón 400 mil dosis, se ha visto favorecido el resultado debido a que ya no hemos tenido pacientes hospitalizados graves, no hemos tenido defunciones, en los últimos seis meses sólo se registró una muerte por Covid en la región”.

Recordó cuáles son los cuidados necesarios para una prevención de contagios de esta enfermedad.

Se recomienda seguir con las medidas preventivas para evitar que existan más contagios.

“El cuidado que aprendió la población es importante, estos cuidados para las vías respiratorias se requiere el uso de cubrebocas, uso de gel alcohol, lavado de manos de manera frecuente, no saludar de beso, siempre hay que mantener presentes estas medidas sanitarias para que la cantidad de casos siga baja”.

José Luis Martínez Cendejas informó que los picos de contagios de hace un par de años no se compara a los que se registran actualmente ya que, de cinco mil casos al mes bajaron hasta 15.

“Las curvas que estuvimos observando hace dos años y el año pasado, había picos de hasta seis mil casos en un mes, el día de hoy disminuyó hasta 10 casos leves, ambulatorios, sin complicaciones ni hospitalizaciones”.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI añadió que todas las personas que llegan a los centros de salud con un cuadro de vías respiratorias se les hace la prueba de manera gratuita para detectar a los contagios de manera ágil.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Actualmente a todas los pacientes de cuadro de vías respiratorias, les estamos ofreciendo la toma de prueba Covid, esta atención es completamente gratuita y esto tiene como objetivo ser un monitoreo para poder detectar que tanto circula el virus y con ello poder intensificar acciones si así fuera necesario”.