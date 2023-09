Álvarez Brunel: el reto es atraer turistas respetuosos a Guanajuato

León, Gto.- Para que Guanajuato calificara como el quinto destino turístico favorito en México, tuvieron que pasar años de planeación, cambios en la industria, así como su especialización. Para conmemorar el Día Mundial de Turismo celebrado este 27 de septiembre, el secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel brindó una entrevista exclusiva para El Sol de León, en la que nos relató las claves que permitieron el desarrollo del turismo en el estado.

Hay momentos particulares que formaron la historia turística de Guanajuato, como el impulso otorgado por los últimos tres gobernadores, de acuerdo a sus posibilidades y momentos. Primero, la Dirección de Turismo se separó de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable en la administración del exgobernador Juan Manuel Oliva, en el periodo de 2006 a 2012.

En ese momento se tomó la decisión de crear una “Secretaría de Turismo”, aunque el nombre oficial de esta secretaría no era ese inicialmente, ya que pasó de ser una simple oficina de “Desarrollo Turístico”, luego a una dirección y desde el mandato del exgobernador Miguel Márquez Márquez se convirtió oficialmente en una Secretaría. Este último movimiento, le permitió al estado apostarle a un sector que crecía rápidamente.

El reto de Guanajuato en el turismo a futuro

El objetivo es mantener a Guanajuato en la mente del turista internacional, dice convencido el secretario de Turismo. Argumenta que el turismo extranjero ha crecido para pasar del 6 por ciento en 2019 al 12 por ciento en 2022 actualmente en el presente año 2023 el crecimiento ya es del 23 por ciento.

Se está proyectando que este año lleguen 23.5 millones de visitantes, generando una derrama económica de 53 mil millones de pesos y una ocupación hotelera del 34 por ciento, según informó el secretario. En el 2019 el turismo en Guanajuato tuvo los mejores resultados en la historia del estado, pero la pandemia por covid-19, frenó el posicionamiento de Guanajuato como atractivo turístico. Poco a poco el estado se recupera, apuntó el funcionario.

“El número de visitantes al estado en agosto del presente año fue igual que el de agosto de 2019, creo que vamos bien”, comentó el secretario de Turismo del Estado.

Un “buen” turista, busca el estado

No todo en el turismo es positivo, hay comportamientos de un visitante que según, Juan José Álvarez Brunel, tienen que cambiar, “pareciera que el turista tiene libre comportamiento en los lugares a los que va, pero es un visitante y tiene que comportarse como tal” mencionó.

Los indicadores de consumo de agua es uno de los elementos que reflejan ese hecho, dice Álvarez Brunel; “un turista gasta hasta ocho veces más agua que la que gastaría en su lugar de origen, se acumula el doble de basura, esos comportamientos no nos ayudan a la sostenibilidad”, señaló.

La Organización Mundial de Turismo tiene muy claro que hay que medir el índice de satisfacción no del turista, sino del local, no todos los locales están inmersos directamente con el turismo, hay locales que no ven que el presupuesto es de 206 millones de pesos y se están generando derramas económicas de 20 mil millones, hay personas que simplemente quieren vivir en paz y también hay que saber brindarles eso”, concluyó Juan José Álvarez Brunel.

El mejor momento del turismo

En su mejor momento, en el 2018, el Congreso del Estado le asignó a la Secretaría de Turismo un presupuesto de 570 millones de pesos con el fin de potencializar el turismo, actualmente sólo hay un presupuesto de 206 Millones de pesos.

De acuerdo a datos de Álvarez Brunel, históricamente el récord de derrama económica del estado de Guanajuato por turismo en un solo año fue en 2019, con 27 millones de visitantes, 72 mil millones de pesos y una ocupación hotelera del 42 por ciento. El turismo de romance fue parteaguas, destaca el secretario.

La leyenda en el turismo de romance

La leyenda en el turismo guanajuatense cuenta que, mientras las bodas al estilo de San Miguel de Allende se hacían atractivas para foráneos, unos 10 años atrás, un político sanmiguelense le apostó a esta oportunidad y financió una boda la cual retrató e hizo pública con la finalidad de promover el que la gente se case en destinos como San Miguel de Allende. Esto se respaldaría cuando el político se convertiría por segunda vez en alcalde del municipio.

“Luis Alberto tuvo la visión de hacer a San Miguel un lugar para la realización de eventos románticos, los números que tienen actualmente son increíblemente grandes, el impacto económico que causa realizar bodas en San Miguel es increíblemente grande” declaró el secretario Brunel.

Gracias a esto hace dos años, se impulsó una iniciativa llamada “La Ruta del Romance”. El estado de Guanajuato lanzó la ruta como una iniciativa que ofrece una amplia gama de servicios turísticos para parejas y visitantes nacionales e internacionales a través de 50 empresas turísticas.

Este proyecto innovador abarca productos como bodas de destino, bodas íntimas, lunas de miel y entrega de anillos, entre otros, en destinos que incluyen Comonfort, Celaya, San Miguel de Allende, Guanajuato, León, Jalpa de Cánovas, Silao, San Luis de la Paz, Mineral de Pozos, Dolores Hidalgo, Salvatierra, Tarandacuao y Jerécuaro.

La Ruta del Romance es el resultado del esfuerzo de Gardenia Meza Curiel y Helena Rincón de Destination Wedding Specialists, respaldado por el Comité de Estrategia y Promoción Turística de Guanajuato (CEPTG), con el objetivo de fortalecer la actividad turística y comercial en la región, involucrando a más de 500 empresas a lo largo de la cadena de valor, como fotógrafos, banqueteros, decoradores, guías turísticos, y músicos, entre otros.

Día Mundial del Turismo

El Día Mundial del Turismo se celebra anualmente el 27 de septiembre en todo el mundo. Esta fecha conmemorativa tiene como objetivo concienciar a las personas sobre la importancia del turismo y su contribución a la economía global. Además, busca promover un turismo sostenible y responsable que respete las culturas locales y el medio ambiente.

En esta jornada, gobiernos, organizaciones turísticas y comunidades locales se unen para destacar el valor del turismo como motor de desarrollo y cooperación internacional.

El tema elegido para el Día Mundial del Turismo de este año es "Turismo para un crecimiento inclusivo" y destaca la necesidad de que el turismo beneficie a todos, sin dejar a nadie atrás, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.