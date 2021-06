Guanajuato es el 4to productor de vino

León, Gto.- El estado es el cuarto productor de vino del país y la vitivinicultura se lleva a cabo en 10 municipios del estado. Es una actividad importante de la economía así como la industria turística, restaurantes y bebidas, de ahí la importancia de impulsar la actividad, informó Elizabeth Vargas Martín del Campo, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco ServyTur) León.

La ciudad atrae mucho al turismo por su historia, su gastronomía, eventos internacionales y clústeres industriales “actualmente el enoturismo es uno de los atractivos de nuestro estado al ser el cuarto productor de vino a nivel nacional, León es el principal consumidor de vino y de enoturismo en nuestro estado y sin duda alguna, el mayor consumidor es el extranjero (ahora con las comunidades internacionales en la ciudad)”, explicó.

El consumo per cápita del vino mexicano creció de 250ml en el año 2016 a 1.02 en el año 2019, y sigue en aumento. En ese sentido, la viticultura se lleva a cabo en Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Comonfort, San Felipe, León (“Tierra de Luz”), Salvatierra, San Diego de la Unión, San Francisco del Rincón, Guanajuato capital y San Luis de la Paz.

En el estado hay 34 viñedos registrados y nueve más en proceso, tres viñedos producen el 90% del vino guanajuatense y 19 viñedos abiertos al público (enoturismo), hay cuatro viñedos con hotel y cinco Rutas del vino: León, Guanajuato, Salvatierra, San Miguel de Allende – Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende – Querétaro.

La presidenta de Canaco ServyTur, explicó que los vinos guanajuatenses han ganado más de 50 medallas en concursos internacionales y en el estado se ofrecen seis variedades de uvas: Cabernet Sauvignon, tempranillo, merlot, syrah, petite sirah y en blancos semillón.

La tierra guanajuatense le brinda toques muy particulares como: el famoso “terroir”, gracias a la suma de los climas, el suelo y la variedad de uva.

En 2019 datos de la Secretaría de Turismo del Estado indicaron la importancia que ha cobrado este segmento, generando una derrama económica de alrededor de 10 millones de pesos, tan solo en las vendimias Guanajuato. Por esa razón es importante impulsar este sector con mayor promoción, difusión y más eventos a fin de generar una mayor derrama económica y fuentes de empleo.

Enfrentan retos

Vargas Martín del Campo comentó que los retos de la Canaco ServyTur son promover una cultura del vino con responsabilidad y educación; generar experiencias placenteras y de calidad para los consumidores locales y los turistas, que por su mayor conocimiento del mundo del vino, exigen mejor servicio.

Recalcó que buscan ser un eslabón que una y fortalezca a las empresas leonesas que tienen centros de consumo (servicio de vino) con los viñedos de Guanajuato, con las asociaciones que representan la viticultura en el estado y las entidades de gobierno correspondientes. La Cámara buscará hacer alianzas con ellos para acercarles y facilitarles las redes de comercio, profesionalización en el servicio, promoción y difusión de la cultura del vino.

Dijo que el crecimiento se irá generando con la educación que se brinde del tema, por lo que buscan incluir no sólo enólogos, sino expertos en sumillería y enoturismo e involucrar a todos para sumar y fortalecer a este sector.

La Canaco ServyTur León no sólo buscará a los empresarios, si no a las familias leonesas, ya que el principal consumo de vino en León se hace en hogares al comprarlos en tiendas de autoservicio nacionales e internacionales, seguidas por las tiendas especializadas en vino, “son a estas pequeñas y medianas empresas que queremos sumar a la sección especializada de Enología. En segundo lugar se encuentran los centros de consumo como restaurantes, hoteles y bares, a esas empresas las podemos apoyar ofreciéndoles capacitación en conocimientos básicos en vinos, calidad en el servicio y venta de vinos. No todo el personal tiene que ser sommelier, pero sí tener al menos los conocimientos básicos para brindar un mejor servicio y conseguir la mejor experiencia de los clientes”, precisó.

Historia de la vid en Guanajuato

Los españoles se establecieron en Guanajuato por la riqueza de sus suelos y minerales; en 1803, el cura Miguel Hidalgo era el principal promotor de la vitivinicultura, apicultura y alfarería en el pueblo de Dolores Hidalgo.

El Virrey Venegas, al enterarse de la conspiración de Querétaro, mandó quemar los viñedos del Cura Hidalgo, lo que encoleriza al pueblo y esto fue uno de los detonantes para iniciar la Guerra de Independencia.

Desde entonces se detuvo la vitivinicultura, hasta que Don Juan Manchón en los años 80, trajo las primeras vides de regreso a estas tierras. Su hijo Juan Manchón, es el primer enólogo local del estado, y se le atribuye la vinificación de los mejores vinos guanajuatenses.

Actualmente los mejores vinos en León están en el viñedo Tierra de Luz nacido en mayo de 2015 ubicado en la Hacienda Jaramillo de Abajo en el tramo carretera León – Lagos de Moreno. La Ruta del Vino en León, consta de 106 km y visita tres viñedos: “Tierra de Luz” y “Octágono” ubicado a 40 minutos al norte de la ciudad, camino a Vergel de la Sierra, y el viñedo “El Lobo” ubicado en San Francisco del Rincón.

