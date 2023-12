Guanajuato capital, listo para una mujer alcaldesa

GUANAJUATO, Gto. (OEM).- La precandidata del PAN por la alcaldía de Guanajuato capital, Samantha Smith Gutiérrez, sostuvo que “es tiempo de las mujeres”, por lo que se dijo convencida del proyecto que abanderará para las elecciones de 2024.

La actual presidenta del DIF municipal, dijo que también cuenta con todo el apoyo de la coalición “Corazón por Guanajuato”, que la integra, además de Acción Nacional, el PRI y el PRD, a lo que explicó que irán con una sola fórmula en la planilla propuesta.

En entrevista, dijo que las mujeres le han externado el apoyo para que haya una alcaldesa el siguiente año que, aunque la capital ya tuvo a una mujer al cargo, hoy la fuerza de las mujeres ha crecido.

“Estoy contenta del respaldo que he recibo de las mujeres que me dicen: qué bueno que va una mujer, pues ya estuvo bueno que a las mujeres nos digan que no podemos que no somos capaces, que nos etiqueten por ser la esposa o pareja de; tenemos la capacidad de liderazgo y tenemos todo para salir adelante (...) conozco la problemática, he estado cerca de la toma de decisiones y se de las soluciones que podrán venir a dar un nuevo rumbo para Guanajuato capital”.

Sobre la planilla que presentó, dijo que es un reflejo de la escucha ciudadana que ha hecho, por lo que en la fórmula de las sindicaturas resalta Adriana Ramírez Valderrama y Ángel Araujo Betanzos, actual regidor del PRI.

Sobre las propuestas para las regidurías en la planilla de Samantha Smith, resaltó a José Carlos Domínguez López Velarde y María Fernández López Sandoval, a lo que dijo que representan a los jóvenes, además de ser personas muy bien preparadas.

En la tercera regiduría está Manuel Aguilar Romo y en la cuarta Laura Esther “La Gacela” Galván Rodríguez, quien es atleta olímpica de la capital. En la quinta regiduría está Daniel Barrera Vázquez, actual comandante de los Bomberos Voluntarios de Guanajuato.

Le sigue Arcelia Arredondo García y Susana Jasso Chávez, quien es madre del rapero Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, y Samantha Smith aclaró que, más allá de ser reconocida por su hijo, Susana ha sido una mujer que ha dedicado su labor a ser voluntaria y altruista.

Cuestionada sobre si dejará su cargo honorifico como presidenta del DIF municipal de Guanajuato, Samantha Smith dijo que sí, pero será hasta antes de registrarse de manera oficial para la contienda ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que será en el mes de marzo de 2024.

“Está corriendo el procedimiento interno y cuando inscriba la planilla ante el órgano electoral local es cuando pediré licencia que, de acuerdo a la ley, puede solicitarse un día antes”, concluyó.