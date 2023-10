Disminuyen extorsiones por falta de denuncias

Raymundo Gómez García presidente del Observatorio Ciudadano, explicó que, a pesar de que se registró una diminución en delitos como la extorsión en un 50%, en comparación con el mes de julio, no significa que el delito se esté dejando de cometer en Salamanca, sino que los afectados no están acudiendo a denunciar, por ello, invitó a la población a efectuar las querellas correspondientes.

De acuerdo a los datos de esta institución, durante el mes de julio se abrieron cuatro carpetas de investigación por este delito, mientras que, en agosto únicamente se registraron dos, a pesar de la disminución en las denuncias de este ilícito, eso no garantiza que la extorsión esté cesando, sino más bien está abonado a temas de impunidad. A esto también se suma una baja en el robo con violencia, robo a casa habitación y robo a negocios.

En ese sentido, Gómez García, dijo que, esta disminución no significa que haya mejorado por ejemplo de extorsión y varios delitos, hay una cifra negra muy importante que no se registra y eso no quiere decir que la situación ha estado mejorando circunstancialmente.

“Hay un tema importante que siempre lo hemos dicho aquí en el observatorio, necesitamos hacer que nuestra ciudadanía denuncie, porque son datos con los que nosotros podemos exigir a nuestras autoridades que emprendan acciones, al hacer notar que realmente hay un incremento, mientras no se denuncia hay impunidad y nada más llegar a la queja, entonces, hay un tema de impunidad sobre todo en ciertos delitos como la extorsión, que nos está aquejando mucho y que es un problema muy grande”, explicó.

Indicó que, es importante que la ciudadanía realice las respectivas denuncias, ya que, como Observatorio, fungen como un justificante para la exigencia de acciones contundentes para abatir estos delitos a las autoridades locales, por lo que, hizo un llamado a la población no quedarse callados y reportar cualquier situación incómoda.

Por su parte, Gómez García, informó que dentro de las estrategias para reconstruir el tejido social, el Observatorio Ciudadano, se encuentra apoyando la liga de fútbol del torneo de Barrios, que se está llevando a zonas vulnerables donde se detectan casos de violencia intrafamiliar, además de llevar a cabo acciones de reforestación y campañas de agua para aquellas comunidades que no cuentan con el vital líquido.