Gobierno Municipal espera poder contar con recurso para proyectos en beneficio de los habitantes

Ante la solicitud por parte del actual Gobierno del estado, en relación de la deuda por 2 mil 900 millones de pesos, el alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, desconoce por qué en el municipio no ha recibido proyectos que beneficien a la ciudad, esto luego de ser el 4 municipio en importancia de población.

El Gobierno del Estado encabezado por Diego Sinhue presentó al Congreso una deuda por dos mil 900 millones de pesos, mismos que se sumarán a los 5 mil millones que se contrataron en esta misma administración estatal.





Del 2018 al 2022 el municipio salmantino ha recibido cerca de 54 millones de pesos, a comparación de otros municipios que han recibido el triple del presupuesto, a pesar de no contar con una gran cantidad de población. César Prieto Gallardo, alcalde de este municipio manifestó que espera poder contar con apoyo, ya que la deuda será pagada por los guanajuatenses

“Siempre trato de comprender el objetivo de las cosas, en este momento no me explicó porque Salamanca, siendo el cuarto municipio en importancia en población y economía no ha recibido como tal proyectos que han llegado a la ciudad, al final de cuentas con esta deuda que vamos a pagar todos los guanajuatenses, yo estoy confiado en que la propuesta que haremos al gobernador y su equipo se incluyan proyectos que vamos a presentar para que los salmantinos vean que no es un tema político o de colores”, puntualizó.





El mandatario salmantino, manifestó que ante el planteamiento que se tiene que se les hará al Gobierno del Estado, podrán las autoridades estatales determinar si habrá apoyo o bien recurso para el municipio de Salamanca.

“Las reglas de operación que ellos tienen dependen del tope presupuestal, también tendríamos que hacer una comparativa de cuántos se han distribuido en los programas de desarrollo social; el último que tuvimos y nos preocupó un poco lo de “Mi tienda al cien en donde hicimos una propuesta al estado de una cantidad de un millón 490 mil y que el estado pusiera una cantidad igual, para que pudiéramos contar con 60 para un proyecto y 55 para otro, la respuesta que para mi fue desafortunada posterior al evento donde participaron 300 personas fue de nueve y seis, es decir 15 apoyos para un total de 300 personas; y con este detalle, veremos si entramos o lo hacemos por nuestra cuenta de pedir al ayuntamiento más recurso y que los comerciantes lo hagan con lineamientos del municipio”, manifestó.





La importancia para el municipio es el tema de agua, ya que en algunas comunidades y colonias no cuentan con drenaje y servicio de agua potable.





Prieto Gallardo enfatizó que para el municipio de Salamanca será prioritario el tema de agua, ya que existen colonias y comunidades que carecen de drenaje y del líquido vital, tal es como en la comunidad de Los Prieto en donde se colapsó parte del drenaje y se presenta una filtración con el agua potable, mismo que se está atendiendo por parte de la Administración Municipal en conjunto con CMAPAS.