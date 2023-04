Gobierno municipal anuncia convocatoria de trabajo temporal

Con una inversión superior de nueve millones de pesos, la Secretaría de Ayuntamiento en conjunto con más dependencias municipales presentó la convocatoria, "Transformando mi Salamanca", programa que tiene como objetivo apoyar a 200 personas con trabajos temporales quienes recibirán un beneficio de mil 200 pesos semanales.

El gobierno municipal a través de la dirección general de Bienestar y Desarrollo Social, invitó a toda la ciudadanía que no cuente con un empleo, a formar parte de la convocatoria del programa “Transformando mi Salamanca” en donde se les brindará apoyo con trabajo temporal hasta terminar el presente año.

En este programa se invertirá un monto de nueve millones 600 mil pesos, los cuales fomentarán el mejoramiento de la imagen urbana del municipio. La finalidad de este programa es apoyar a 200 personas salmantinas, en el cual se busca recobrar los espacios públicos.

Al respecto, el Secretario del ayuntamiento Guillermo García Flores, manifestó, “el día martes 25 de abril en el Centro Cívico se encontrarán mesas receptoras de solicitudes ya publicadas, esto para que la ciudadanía que considere y se encuentre sin empleo, no cuente con fuentes de ingreso propio y realmente quieran un apoyo puedan inscribirse”.

De las 200 personas seleccionadas, 150 se dedicarán a realizar actividades en pro de los servicios públicos municipales, mientras que las 50 restantes impartirán talleres, cursos, clases, docencia, deportes.

“Buscamos que la ciudadanía no se quede en sus casas, salga a la calle, recobren los espacios públicos que son un foco de infección; si los retomamos estos espacios se terminará esta parte; les daremos un apoyo económico por la cantidad de mil 200 pesos semanales, esto es un esfuerzo realizado por parte de la administración municipal”, explicó García Flores.

Los requisitos para ser parte de este programa son: copia del INE, copia de comprobante de domicilio, dos fotografías tamaño infantil, así como un Currículum Vitae este último está enfocado en acudir a los corazones comunitarios. Este apoyo del programa será hasta el mes de diciembre del presente año.

Los 200 salmantinos que hayan sido elegidos para formar parte el programa, tendrán un lapso de tres días para acudir a la dirección de Bienestar para terminar el proceso administrativo.

Visas humanitarias y de trabajo





En este mismo evento, se dio a conocer el programa de apoyo para todas aquellas personas que tienen un familiar en Estados Unidos indocumentado y que por más de diez años no puedan regresar por la falta de papeles.

“Personas mayores de 58 años de edad, que tengan un familiar en Estados Unidos, se expiden visas humanitarias; esta convención internacional de Derechos Humanos es un vínculo que facilita muchísimo la obtención de las visas a un costo accesible; el miércoles en el Centro Civico a las nueve de la mañana se llevará a cabo una plática; también se expedirán visas de trabajo”.

Para hacerse acreedor de estas visas de trabajo y humanitarias, deben de cumplir con lo siguiente: no haber sido deportado en los últimos 10 años, no tener antecedentes penales en Estados Unidos. En este último caso, el Secretario de Ayuntamiento explicó que no se presentará un límite de visas que se expedirán, estará abierto a toda la población que cumpla con las condiciones.