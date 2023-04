Buscan adultos mayores oportunidades laborales

Ante las pocas oportunidades laborales para personas de la tercera edad en Salamanca, alrededor de 55 adultos mayores se han acercado al Centro Gerontológico y DIF Municipal, con la intención de encontrar una oferta para seguir trabajando a través de sus programas de enlace con algunas empresas e instituciones locales.

En Salamanca existen pocas oportunidades de trabajo para los adultos mayores, sobre todo aquellos que pasan de los 55 años, Mario Rico Medrano, director de Adultos Mayores en el sistema DIF Salamanca, explicó que hay hombres y mujeres con deseos de seguir trabajando, pero sobre todo la necesidad de ganarse un salario.

“El adulto mayor tiene mucha necesidad de trabajar, sobre todo los que se acercan con nosotros, ojalá las personas sean empáticas y se pongan del otro lado, para que puedan dar más opciones a los adultos mayores de trabajo que a partir de los 55 años ya las opciones son demasiado limitadas”, indicó el funcionario.

Las principales fuentes de son las las tiendas donde los adultos son contratados como cerillos, al norte de la ciudad, una empresa de renombre tenía 3 turnos, unos 50 adultos mayores, sin embargo, ya no fueron contratados el sistema no ha logrado que sean recontratados, incluso ya no se dio un acercamiento entre el ente gubernamental y personal de a tienda.

“Hemos comparado que los adultos mayores son muy buenos para temas por ejemplo de oficina son muy organizados, sabemos que físicamente ya no tienen las mismas cualidades pero incluso hay algunas tareas que se realizan mayor puntualidad y certeza, son personas muy responsables, lo que quieren es tener un trabajo y es una lastima que no haya tantas opciones para ellos”.

Rico Medrano dijo que no tiene una cifra precisa de cuántos adultos mayores requieren de trabajo en el municipio de Salamanca, pero hay hombres y mujeres, desde jubilados hasta ingenieros que desean y necesitan trabajar, por ello, solicitó a la ciudadanía emplear en medida las posibilidades, a algún adulto mayor, ya que se ha detectado que son incluso más responsables y ordenados que un joven.