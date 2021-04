Giovanni pide apoyo para realizar cirugía

Giovanni Guadalupe Salinas es portador desde hace cinco años de una colostomía, condición que determinó la pérdida de su trabajo y que actualmente lo mantiene sin una fuente de ingresos, por lo que pide apoyo a la población con material de curación, bolsas de colostomía y donaciones para poder realizarse una cirugía.

Pide el apoyo de la ciudadanía para realizarse la operación que necesita y atender algunas de sus necesidades.

El joven salmantino, de 31 años de edad, relató que su complicación de salud comenzó hace dos años mientras laboraba como repartidor de una pizzería, sin embargo luego de dos años de incapacidades fue despedido y perdió el servicio médico.

“Cuando comencé con el problema me dijeron que serían seis meses y me volverían a conectar, pero así llevo cinco años con infecciones y demás problemas; hay días en los que no estoy bien, no me puedo mover, ni caminar, un doctor del hospital me dijo que con 36 mil pesos me podrían hacer una cirugía para retirarme la colostomía”, explicó.

Ante la falta de un empleo formal, Giovanni trabaja en lo que puede, lavacoches, vende dulces y pulseras en el Jardín Principal ,para poder solventar algunos de sus gastos, sin embargo le es insuficiente para comprar las bolsas de colostomía que requiere y demás carestías que presenta.

Por ello pide el apoyo de la ciudadanía para realizarse la operación que necesita y atender algunas de sus necesidades. Quien así lo desee puede acudir a la calle San Luis de la Paz #505 o contactarse al número 464-122-5523.