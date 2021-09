GIFF y SSG arrancan la campaña “En Guanajuato Cero Violencia contras las Mujeres”

León, Gto.- De la mano de Guanajuato International Film Festival (GIFF) la Secretaría de Salud de Guanajuato dio inicio la campaña En Guanajuato Cero Violencia contras las Mujeres, siendo la imagen y portavoz principal la reconocida actriz Bárbara Mori.

Esta campaña tiene origen en el GIFF, donde la Cofundadora y Directora Ejecutiva es Sarah Hoch, explicó tiene como objetivo concientizar y erradicar la violencia hacia las mujeres a través del “cine” el cual es un arte que se encarga de transmitir de manera veloz, imágenes o fotogramas para dar la sensación de movimientos.

Local Cero tolerancia para violencia contra mujeres en Guanajuato

El GIFF es la plataforma ideal para llegar a cientos de guanajuatenses para así poder contribuir a disminuir este mal social, así lo comunicó el Secretario de Salud el Dr. Daniel Díaz Martínez.

El evento se llevó acabo de manera semipresencial y digital en el Teatro del Bicentenario para lograr disminuir contagios.

El titular estatal de salud indicó que Guanajuato ha trabajado para la erradicación de la violencia hacia las mujeres y es una línea muy delicada a la que la dependencia estatal ha atendido en prevención y atención.

Guanajuato, como en muchos otras líneas médicas y sociales ha destacado a nivel nacional en la atención de este mal. Explicó que hoy en día cerca de 30 mil mujeres reciben atención psicológica, agregó que en cada unidad de salud del estado existe un espacio donde las mujeres se pueden acercar para pedir ayuda.

Daniel Díaz agradeció a la Directora del Festival por la colaboración y el espacio que se ha dado para la difusión de este tipo de acciones sociales.

Mencionó que, aunque el trabajo es mucho Guanajuato siempre ha sido un impulsor para la erradicación de la violencia y desde la trinchera de Salud la dependencia está comprometido con la prevención, visualización y atención de la violencia hacia las mujeres.

La problemática compete tanto a hombre y a mujeres pues cerca del 50 por ciento de la población son mujeres y el otro 50 por ciento son hijos de una mujer.

La Licenciada Rosa Elda Ugalde Directora de Salud Mental informó que en este tema Guanajuato con una red profesional amplia en atención con más de 23 mil promotores de no violencia, así como la indicación de cero rechazos.

La principal lucha siempre será desde la prevención. Durante la pandemia el mecanismo más eficaz para la atención es a través de la vía telefónica.

Agradeció el trabajo con la Directora del IMUG, Anabel Pulido, con quien se suma esfuerza para reconstruir roles.

En su mensaje la actriz Barbará Mori explicó que la decisión de sumarse a esta campaña corresponde a una particularidad en su vida, pues ella misma sufrió de violencia por parte de su padre durante la infancia.

Esa violencia la acompaño a lo largo de su vida aunado a pensamientos de poca valía y la idea de “no poder, de no lograrlo, no eres capaz”.

Por esa experiencia expresó la necesidad de que la población femenina no se quede callada y a los hombres de no llevarla a cabo. Invitó a levantar la voz y sumarse no callarse.

Agregó algunos datos que concientizaron a la actriz y espera al darlas a conocer hacer un cambio entre las más lamentables se encentran que 137 mujeres son asesinadas diarias por familiares.

De 87 mil mujeres asesinadas en todo el mundo en 2017 más de la mitad fueron manos de la familia o parejas íntimas.

Por ello, hizo un llamado fuerte a los varones a erradicarla y concientizar con el ejemplo.