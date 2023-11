El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció que Gerardo Trujillo Flores será el nuevo secretario de Desarrollo Social y Humano, en sustitución de Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien con dejará su cargo en breve para contender por la candidatura a la gubernatura de Guanajuato.

“Quien llegará a quedarse en el puesto de Libia será Gerardo Trujillo Flores, el director general del Sistema DIF Estatal, quien ya estuvo como secretario de esta dependencia, y tomará posesión a partir de que la licenciada Libia deje este cargo el día 21 de noviembre”, dijo el gobernador de Guanajuato.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconoció públicamente el trabajo hecho por Libia Dennise García al frente, primero, de la Secretaría de Gobierno y posteriormente al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en donde destacó su trato humano y su disposición para atender temas puntuales y relevantes para el estado, como el trabajo conjunto con los colectivos de búsqueda de personas, así como en la estrategia para reducir la pobreza en la entidad.

El gobernador de Guanajuato también aprovechó para hacer un llamado a los integrantes de su gabinete que tengan aspiraciones políticas, a que hagan lo mismo que Libia Dennise García y presenten su renuncia, para que se metan de lleno al proceso electoral.

“Los que tengan aspiraciones y que se registre para campaña debe de renunciar al puesto político que tengan, ya que no puede haber funcionarios en precampaña y les deseo lo mejor a quienes se postulen”, refirió.

El mandatario estatal garantizó que las elecciones serán libres, transparentes y seguras y dio su palabra de que él no se inmiscuirá en el proceso electoral, pues aún queda mucho que trabajar como gobernador como para distraerse en cuestiones políticas y partidistas.

“El trabajo como gobernador es no participar en la vida interna del partido, soy panista de toda la vida, pero no me toca participar en estas decisiones, sólo me toca como gobernante garantizar que el proceso electoral se conduzca con tranquilidad y brindarle seguridad a los aspirantes de todos los partidos y que las elecciones sean jornadas pacíficas y nos apoyaremos con Ejército Mexicano, Guardia Nacional y fuerzas del Estado”.