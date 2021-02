Generan vacunas exceso de confianza y se descuidan protocolos

No se debe generar exceso de confianza sobre la nueva remesa de vacunas y de que éstas disminuirán exponencialmente el índice de muertes por Covid-19. La mejor estrategia es cuidar los protocolos sanitarios y evitar concentraciones masivas, afirmó la presidenta del Colegio de Médicos, Carmen Arizdey Rojas.

Sobre la falta de vacuna a personas de la tercera edad, particularmente aquéllas que presentan comorbilidades, señaló Carmen Arizdey Rojas Hernández, que pueden estar en mayor riesgo ante la falta de vacunas para este grupo vulnerable. “Sí (hay mayor riesgo de muertes), aunque no debería, porque si se siguieran con las medidas no estarán expuestos”.

Lo mejor, agregó, es que se tomen medidas preventivas y se eviten complicaciones y los riesgos de muerte. Se debe continuar con las medidas primarias.

Ahora como se ha hablado mucho de la vacuna y que en algunos ha disminuido el número de contagios, la gente se está confiando y está saliendo y están pasando por alto algunas de las medidas de prevención, sin embargo al menos en nuestro estado y municipio se continúa en semáforo rojo y la vacuna todavía no llega… y aunque llegará para el 16 (de febrero) están todavía pendientes las primaras personas a las que se le aplicó la dosis.

"De ninguna manera es para que nos confiemos y el riesgo lo tenemos todos. Aún vacunados tenemos todos un cierto porcentaje de riesgo. No es una garantía de que disminuya totalmente el número de muertes. Puede disminuir en ciertos porcentajes, pero mientras estemos en rojo hay que evitar la exposición aunque estemos vacunados”.