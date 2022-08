Generan condiciones laborales a partir de daños en calles y avenidas

A pesar de que las acciones de bacheo son responsabilidad de la administración pública, los daños causados a la superficie de rodamiento en esta temporada pluvial, representan un área de oportunidad para aquellos bacheros voluntarios que buscan generar una remuneración económica por su trabajo que contribuye a mejorar la movilidad en vialidades y prevenir daños a vehículos.

Local La carretera Valle-Salamanca presenta gran cantidad de baches

Esta no es la primera vez que ciudadanos de manera independiente buscan la manera de arreglar los baches con pala en mano, sobre todo por aquellas calles donde miles de automovilistas circulan diariamente, como Faja de Oro, Valle de Santiago, Obregón Sur, Francisco Cano, Camino a Mancera, Salamanca, Paseo Río Lerma y Cazadora, por mencionar algunas.

Es importante recordar que los baches afectan mucho a los automovilistas, así como al transporte público, pues sus vehículos se van dañando de la suspensión y amortiguadores.

Por ello, algunos automovilistas que alcanzaron a ver con tiempo el trabajo que realizan estas personas sin importar las condiciones climatológicas bajo el intenso sol o lluvias rellenando los baches, les ayudan cooperando con unas monedas, y sobre todo agradeciendo gesto.

"La verdad que es una labor notable y que nos beneficia a todos, se ven más gentes por su cuenta que del municipio, ojalá los demás automovilistas tomen conciencia y no es dar gran cantidad, sino una cantidad que no afecte nuestros bolsillos, si les va bien es su lucha y es mejor que las personas se pongan a trabajar y no dedicarse a otras cosas que en vez de ayudar a la sociedad la afectan", reconoció Antonio Rodríguez automovilista.

Un trabajo duro

Si bien las personas que se dedican a bachear de manera voluntaria, además de generar sus propias oportunidades de trabajo, deben lidiar con situaciones que van más allá del esfuerzo físico y sus ganas de generar un ingreso que les permita llevar el sustento a sus hogares.

"Lo de menos es la indiferencia, sabemos que la gente siempre anda a las carreras y no se pueden detener o no tienen feria para apoyarnos, pero hay personas que nos insultan, nos avientan los carros y es algo que tenemos que aguantar con tal de ganarnos un peso, mientras podamos vamos a seguir haciendo esta chamba que está olvidada (...) lo único que pediríamos es respeto si no tiene tiempo, dinero o voluntad la gente, que nos dejen trabajar y no nos agredan que esto lo hacemos para que nuestras familias estén bien", externo Juan Fernando bachero.