Genera consulta ciudadana opiniones dividas

La revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada del presidente de la republica; sin embargo, es una actividad que ha causado polémica en los distintos grupos sociales y políticos; ante ello, al cuestionar a los salmantinos si acudirán a las urnas este próximo domingo 10 de abril, la opinión está dividida entre quienes si asistirán y entre quienes simplemente prefieren no hacerlo pues lo consideran un ejercicio innecesario.

Personas adulta apoyan acciones del actual gobierno

Luego de un recorrido en la zona centro de Salamanca, el Sol de Salamanca se dio al atarea de preguntar a los ciudadanos si están interesados en participar, cabe señalar que la respuesta se vio dividida tomando en cuenta el rango de edad de los entrevistados.

Ángel García de 62 años de edad indicó “si voy a participar porque es un ejercicio democrático, el pueblo pone, el pueblo quita. Creo que la gente que llama a no participar es gente manipulada por los intereses prianistas que no les conviene que exista esta alternativa de poder quitar a un mal gobernante porque tienen la idea de volver a gobernar”.

Adriana Barrios de 58 años de edad señaló “si voy a participar y lo voy hacer para que se quede, porque es un buen presidente que está ayudando a la gente que lo necesita como los adultos mayores y tiene todo mi apoyo para que siga gobernando”.

Antonio Pizano de 73 años de edad dijo “si voy a votar, es una persona que nos ha ayudado y que realmente quiere hacer una cambio; este es un ejercicio democrático que nunca antes se había visto entonces si participaré”.

Mauricio de 30 años explicó “no votaré, no se para que votar, no tiene sentido votar, yo como mexicano digo, lo puedes quitar pero que propones no solo es quitar sino también proponer , hay gente que solo esta molestando y no hace algo productivo , no solo es que se vaya y ya pero en la política siempre va ser así”.

Cecilia de 24años manifestó “no votaré, siento que es una consulta que no vale la pena, porque al final no se irá antes del tiempo que tiene previsto y se me hace tirar dinero teniendo tantas necesidades en el país de medicina, educativa, apoyos sociales y la ciencia”.

Mariana Martínez dijo “si participare, pero solo porque ya se invirtió en realizar este ejercicio democrático; eso no quiere decir que vaya a votar a favor, también creo que hay cosas prioritarias para el país, en lugar de estar gastando dinero en consultas que finalmente ni cumplen con la participación para ser tomadas en cuenta” refirió.

La Ley federal de Consulta Popular establece que “el resultado de la consulta popular, es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan”.

Actualmente el INE tiene inscritos en su lista nominal a 92 millones 823 mil 216 de ciudadanos, de los cuales deberán votar 37 millones 129 mil 287 ciudadanos que representan el 40 % necesario para que la consulta sea vinculante.