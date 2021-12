Garantizan recursos para cierre del año

El alcalde César Prieto Gallardo, dijo que se cuenta con el presupuesto adecuado para cumplir con el pago de aguinaldos de Ley a los empleados de presidencia municipal.





César Prieto Gallardo, dijo que hay recurso suficiente para el cierre del año.





El presidente de Salamanca, señaló que no hay ningún problema para cubrir el pago de aguinaldos de los empleados municipales y que se cuenta con el recurso suficiente para cubrir lo que queda del año.

“Si habrá recurso para cubrir lo que queda del año, el presupuesto ya estaba no se hizo modificaciones y dejaron bien el capítulo correspondiente está todo cubierto, me comentaban mucho que si pedíamos un adelanto de participaciones, yo ahorita estoy viendo nos hemos estado apretando el cinturón hemos hecho las cosas bien y no hay privilegios”, explicó.

Además, advirtió que continuarán revisando temas como el gasto de gasolina en los vehículos oficiales para tratar de eficientar la mayor parte de los recursos, tal como lo hicieron con la papelería dónde se implementó un servicio de estafeta con horarios establecidos, para el traslado de documentos a otras áreas como las oficinas de presidencia en Leona vicario y el C4.





Mil millones dejó la pasada administración.





“El funcionario que quiere llevar algo, tenemos un horario son parece que tres horarios al día, en los cuales se mueve esta persona y de esta manera, nosotros estamos ahorrando si antes eran 10 o 15 funcionarios que hacían uso de un vehículo, ahora con uno solo estamos trabajando, todo esto con el fin de eficientar el recurso público”, finalizó.

Cabe señalar, qué el ex tesorero municipal en la pasada administración pública, Humberto Razo Arteaga aseguro qué se dejó un presupuesto por arriba de los mil millones de pesos, para garantizar las finanzas sanas de la actual administración y los recursos suficientes para el cierre de año.