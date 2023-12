Garantiza secretario de Gobierno no bajar la guardia tras detención de implicado en el asesinato de los estudiantes de Celaya

León, Gto.- Tras la captura de un implicado en el asesinato de los jóvenes estudiantes de medicina en Celaya, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jesús Oviedo, dijo que no bajarán la guardia hasta esclarecer los hechos.

Policiaca Capturan a uno de los autores materiales del asesinato de 5 jóvenes en Celaya

Esto luego de que la mañana de este jueves la Fiscalía de Guanajuato dio a conocer la detención de un supuesto implicado en el caso que ha conmovido no sólo a la sociedad guanajuatense sino a todo México.

“Tenemos confianza en el trabajo de la Fiscalía y obviamente ya hay resultados y eso nos llena de gusto para seguir trabajando, por supuesto no hay que bajar la guardia, hay que seguir insistiendo y haciendo trabajo en conjunto”, dijo.

El funcionario estatal añadió que habrá que esperar al trabajo de la fiscalía para conocer cuántas personas más participaron en los hechos y en su caso dar con su paradero para que se haga justicia.

Sin embargo no quiso adentrarse en el tema ya que aseguró que la fiscalía continúa con sus indagatorias “no podemos decir eso, la fiscalía sigue con sus indagatorias y a partir de cuando la fiscalía determine todo lo que se tienen que hacer y lo que se está investigando podemos hablar, mientras tanto no podemos suponer, sugerir ni inventar algo que no tenemos”, agregó.

Referente a los familiares de los jóvenes asesinados en Salvatierra, Jesús Oviedo aseguró que han tenido acercamiento con ellos y les brindaron apoyo económico y seguridad para que se puedan llevar a cabo los funerales sin percances.

Por su parte, María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común en México, aseguró que la sociedad ya se está malacostumbrado a masacres, calcinados y fosas y dijo que si bien el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador critica a Felipe Calderón, éste último tuvo una reacción inmediata cuando ocurrió la matanza de los jóvenes en Villas de Salvárcar.

Local “No eran narcojuniors, solo eran estudiantes” [Video-Galería]

“Hay una gran similitud en las masacres y una gran diferencia entre la reacción de un gobierno y otro, el actual gobierno se burló, se burló tristemente de la masacre, le echó la culpa a las drogas sin embargo no hizo nada para que eso no vuelva a suceder”, comentó.