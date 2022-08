Finaliza acompañamiento para inmunizar a menores contra Covid-19

Con la aplicación de la segunda dosis contra la covid-19 a 15 niños y niñas salmantinos de 5 a 11 años de edad, el Comité Municipal del PRI en Salamanca, finalizó con el acompañamiento jurídico brindado a las familias que solicitaron amparos para inmunizar a sus hijos.

En ese sentido, Ana Robles, presidenta del Comité Municipal del PRI en Salamanca, reconoció que, a lo largo de un año de esta actividad, se han logrado inmunizar a más de 200 niños y niñas de este municipio, acciones que no se hubieran logrado de no ser por los padres de familia que se mantuvieron atentos a los trabajos efectuados por el equipo jurídico del comité para que se lograra la aplicación de las segundas dosis hasta el pasado viernes.

Reciben segunda dosis

Señaló que el Comité Municipal del PRI, se mantendrá abierto para la ciudadanía salmantinas que lo requiera mediante diversas actividades en benefició de las niñas y niños de Salamanca como son apoyo psicológico, escolar, así como acompañamiento y asesorías jurídicas tal y como se viene realizando.

Local Registro el municipio un total de 28 nuevos contagios por COVID-19

“Ya no se realizarán más amparos para inmunizar a los menores, debido a que la población más chica a considerarse para vacunar era precisamente de cinco a 11 años, no se ha hablado al respecto por parte de la Secretaría de Salud Federal ni en el estado, si existe posibilidad de vacunas para los menores de cinco años, de momento no hay indicio para continua, en caso de que se diera desde luego volveríamos a retomar los amparos”, explicó.

Los menores de 5 a 11 años de edad que acudieron a aplicarse la segunda dosis al Hospital Materno Infantil de Irapuato, son el último grupo de niños y niñas que se vieron beneficiados por las acciones legales emprendidas en favor de sus derechos, sin embargo, el equipo jurídico del Comité Municipal del PRI, mantendrá la asesoría y acompañamientos para otras situaciones, en las cuales la población requiera atención.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Cabe señalar, que este instituto político inició con el trámite de amparos desde el pasado mes de noviembre del 2021 para niños y niñas de 12 a 17 años posteriormente el Gobierno Federal abrió el registro para este grupo de edad, por lo que comenzaron con amparos para los menores 12 a 14 y finalmente para cinco a 11 años de edad.

La aplicación se realizó en el hospital materno de Irapuato

Las personas interesadas en adquirir cualquiera de los servicios pueden acudir a las oficinas del Comité Municipal del PRI, ubicadas en vasco de Quiroga 209, en un horario y 15:00 a 18:00 horas.