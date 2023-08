Fijan tarifa de servicio público en 10 pesos

Luego de dos años de cobrar una tarifa irregular de 10 pesos, la Comisión de Transporte regularizó el cobro del pasaje impuesto desde 2021, con lo que en este año se descartó se registre algún incremento, sin embargo, a partir de 2024 se retomará el análisis de acuerdo al cumplimiento de acuerdos establecidos con los concesionarios de mejorar el servicio y renovar paulatinamente el parque vehicular, así lo informó su Juan Ortega Gasca.

“Ya nos reunimos, por parte de la comisión ya se aprobó lo que es darle ahora si legalizar la parte de la tarifa de los 10 pesos, se aprobó en sesión de comisión y yo creo que la primera semana de septiembre va estar subiendo al ayuntamiento para su aprobación”, indicó el funcionario.

Hasta el siguiente año se retomará el tema para analizar su incremento.

En este sentido el presidente de la Comisión dijo que a pesar de que el cobro se realizó de manera irregular desde hace más de dos años, la población se acostumbro a ello, por lo que únicamente se trabajo en dar legalidad a esta tarifa que fue aprobada de igual manera en comisión la pasada administración, pero no fue ratificada por el ayuntamiento en turno para su cobro. “Es algo que la gente ya viene trabajando desde hace mucho tiempo, llamemos que esto es legalizar esa parte, para que ya todo quede establecido”.

Dentro de los compromisos establecidos para una futura revisión al tema fue modernizar las unidades que no cumplen con las condiciones que estipula el reglamento para prestar el servicio, así como el servicio mismo por parte de los operadores en los que se homologarán los uniformes.

“Queda en los 10 pesos como yo siempre insistí y afortunadamente los concesionarios son consientes de esa situación, tenemos que regularizar lo que está y después podemos ver otra situación antes no (…) hay compromisos por parte de ellos y por parte de nosotros, el compromiso de ellos no solamente por la cuestión tarifaria, de hecho han salido un promedio de 30 unidades fuera de servicio porque ya no cumplen las condiciones, entonces hemos insistido en eso si se quiere pedir un aumento lo primero que debe haber es un buen servicio, porque si no, no se puede solicitar un aumento con unidades que no cumplen las condiciones que la gente necesita”, concluyó.

En contexto

A consecuencia de la pandemia y las afectaciones que trajo a todos los sectores productivos y de servicios desde febrero de 2021, se comenzó a cobrar 10 pesos a los usuarios sin que esta situación fuese regulada sin importar que se presentaran cinco reportes a la Dirección de Transporte en el periodo de marzo a octubre de ese año.

En este sentido, el artículo 42 del Reglamento de Movilidad y Transporte Público de Personas en sus Modalidades de Urbano y Suburbano, refiere que los derechos de concesión podrán suspenderse por vehículo o ruta, en caso de incumplir los compromisos contraídos con las autoridades de la materia en los acuerdos tarifarios y modernización o cualquier otro, incluso por acumular más de cinco sanciones cual fuera por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y demás disposiciones contenidas en la ley o sus reglamentos, así como en el título de concesión.

Aunado a ello, en el 44 del mismo reglamento se estipula que la dirección podrá suspender el tránsito de los vehículos que prestan el servicio público de transporte en los casos de incumplir con los acuerdos y compromisos suscritos con las autoridades en materia de tarifas y modernización.