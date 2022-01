Como ya es tradición, entre bailes y oraciones, fieles católicos celebraron a San Gonzalo de Amarante, santo que es venerado en Salamanca desde 1830.

Salmantinos veneran a San Gonzalo.

Este templo fue erigido en lo que se conocía originalmente como el barrio de nuestra señora de San Juan Chihuahua; en su proporción es de tamaño mediano y data de los siglos XVII y fue ampliado en el XVIII..

Para 1830 los fieles comenzaron a venerar la imagen en la que está representado San Gonzalo de Amarante, por lo que el nombre del templo de San Gonzalo comenzó a popularizarse entre los fieles salmantinos, posteriormente el barrio tomó el mismo nombre de San Gonzalo partir de 1850.

Cada 10 de enero, la celebración comienza días antes con un novenario y el día de la fiesta es tradición que los fieles entren al templo bailando de manera personal (como de brinquito) y repitiendo la oración “San Gonzalo de Amarante tú que pasaste la mar, concédeme este milagro que ya comienzo a bailar” escritura que se puede leer en la pintura del cuadro dedicado a San Gonzalo.

La tradición de bailar a San Gonzalo, es una costumbre que se ha heredado a través del tiempo, Soledad Gonzales, recuerda que desde pequeña su papá la llevaba a San Gonzalo “mi papa era muy devoto, me traía desde muy chiquita. A mí me empezaron a doler mucho mus pies y yo le pedí mucho para poder recuperarme, ahora ya no me duelen y por eso vengo a bailar, para agradecer por el milagro” explicó.

Ante el incremento de casos de Covid-19, este año únicamente se llevó a cabo la celebración de primeras comuniones y la misa solemne, cabe señalar que fueron canceladas las tradicionales mañanitas, sin embargo, algunos cantantes no perdieron la oportunidad para visitar al santo.