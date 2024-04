Estudiante de la UG encargada de la imagen del cartel del FIC

GUANAJUATO, Gto. - Jazmín Bedolla García, estudiante de la Licenciatura en Diseño Gráfico, de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (UG), fue seleccionada como la creadora de la imagen de la 52a edición del Festival Internacional Cervantino (FIC).

La también llamada “Fiesta del espíritu”, tendrá lugar del 11 al 27 de octubre del año en curso en el municipio de Guanajuato y será la estudiante proveniente de Moroleón quien tenga la responsabilidad del diseño de uno de los festivales culturales de mayor importancia.

Cabe mencionar que, tras la publicación de la convocatoria el pasado mes de febrero, el Comité de Selección de Imagen del Cervantino eligió de forma unánime la propuesta de Jazmín Bedolla derivado de dicha invitación que se extendió a universidades, institutos tecnológicos, centros de enseñanza e instituciones de investigación de la entidad.





Artista moroleonesa es la encargada de la imagen de la 52 edición del FIC.





“Cuando me enteré que salió la convocatoria del Festival, me di a la tarea de investigar y, en mayor parte, mi proceso creativo fue dedicarme a unificar aspectos de los invitados, en este caso Brasil y Oaxaca, en un mismo diseño. Ambos tienen festividades muy similares y coloridas, aunque no me quise dejar guiar por lo obvio, me dediqué a profundizar sus tradiciones”, indicó la estudiante de “La colmena”.

Bedolla García precisó la suma de elementos, tales como expresiones teatrales-dancísticas del folklor brasileño o la enorme manufactura de artesanías producidas en la capital oaxaqueña, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, cuya declaratoria fue otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) el 11 de diciembre de 1987.

“Fue un proceso bastante largo porque era demasiada información y la quería tener muy precisa para emprender mi desarrollo creativo, como el bocetaje y otros factores. De hecho, uno de los más importantes fue el tiempo porque le tienes que poner bastante esfuerzo y dedicación. A lo largo de mi formación, he tenido la fortuna de contar con muchas vías de aprendizaje y también con muchos y muy buenos maestros que me han instruido”, reiteró.

Inspirada por filmes de animación del Studio Ghibli y por diseñadores, artistas e ilustradores, como Leonora Carrington, Remedios Varo, Raúl Pardo o Bianca Goretti, Jazmín Bedolla, sostuvo que el programa académico que se imparte en la Sede Los Santos de la UG, abarca las necesidades profesionales para desempeñar su oficio de forma eficiente e innovadora.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Decidí estudiar Diseño porque es una carrera muy completa. Cuando vi el plan de estudios, me enamoré porque contenía todo lo que a mí me gustaba. Me gusta definirme como una persona muy manual y, aunado a eso, era importante encontrar una profesión que me permitiera crear algo con mis manos. Me llama mucho la atención la fotografía, la lustración y algunas ideas del diseño editorial”, aclaró.