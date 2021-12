Veneran Salmantinos a la Morenita del Tepeyac

Año con año el fervor por la virgen de Guadalupe va en aumento desde el inicio de los rosarios que van desde día 1° de Diciembre y culminan con el canto de las mañanitas al primer minuto del día 12, para conmemorar la primera aparición de la patrona de todos los mexicanos en 1531 en el cerro del Tepeyac.





Cientos de files visitan el santuario de Guadalupe para conmemorar su aparición.





En los rosarios de la virgen han participado jinetes, personas descalzas, así como feligreses de todas las edades que desfilan por el primer cuadro de la ciudad hasta llegar a su santuario ubicado en la calle Hidalgo en la zona centro.

La afluencia comienza a aumentar durante la tarde y noche previa al día 12, ya que al primer minuto de ese día se entonan las mañanitas en todas las localidades de la república mexicana.





Llegan a dar gracias a la Virgen Morena.





Durante estos festejos las calles aledañas al Santuario de la Virgen de Guadalupe se llenan de colorido y Folklor, con música de viento, danzas prehispánicas, peregrinaciones y una enorme alegría motivada por la devoción a la virgen morena, que sale este día a las calles para manifestar su devoción para participar en las actividades religiosas que se efectuaron a lo largo de los 12 primeros días de este mes.

Además de la visita a la virgen los feligreses han podido disfrutar de antojitos mexicanos que se venden en las inmediaciones del templo, así como comprar a los menores que en su mayoría vestían de inditos su globo lleno gas helio para conmemorar su visita como cada año.

El epicentro de estas celebraciones es el santuario de la virgen de Guadalupe; no obstante, en la mayoría de templos y capillas del municipio acudieron los fieles como cada año a dar gracias a la virgen por los milagros a ella atribuida; estas festividades comenzaron desde la tarde y noche de este martes, cuando al filo de la media noche se entonaron las tradicionales mañanitas para la morenita del Tepeyac.





Se visten de inditos para visitar a la morena del Tepeyac.





La señora Cristina Torres visita año con año el templo, “sin falta cada doce de diciembre estoy presente, pese a que el año pasado no se pudo visitar en mi casa me puse a orar y prender su velita a la Virgen Moreno la cual me ha hecho muchos milagros, como el de que mi nieto naciera bien de salud, y muchos otros que de verdad hacen que le tenga una inmensa fe”.

Cabe señalar que el año pasado este tipo de eventos quedo suspendido derivado a la pandemia por Covid-19, sin embargo para este año nuevamente su pudieron realizar los eventos presenciales tomando en cuenta las medidas sanitarias, por ello en esta ocasión las filas para visitar a la Virgen de Guadalupe se hicieron presentes tomando la sana distancias demás de que todos los feligreses contaban con su cubrebocas.