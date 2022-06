Festividades de Corpus Christi detonan actividad comercial

Luego del primer fin de semana de la celebración de los 310 años del Corpus Christi en Salamanca, comerciantes de ocasión reportaron un incremento del 100% en sus ventas lo que les permitirá generar utilidades para recuperarse de las afectaciones que dejó la restricción de eventos por la pandemia.

Local Comerciantes de ocasión esperan repunte en ventas

“Se ha tenido muy buena respuesta de la ciudadanía a pesar de que se decidió no usar pirotecnia como era ya tradición en estas festividades, pero la gente viene a disfrutar de la música, la comida, las nieves, también se ha tenido buena respuesta en las celebraciones religiosas que a diferencia de otras ocasiones sólo se realizó una ofrenda de cera escamada”, refirió Abel Ramírez presidente de Gremios Unidos de Salamanca.

La solemnidad de Corpus Christi 2022, se lleva a cabo del 15 al 24 de junio, misma que comenzó con una procesión de la cera desde el templo del Sagrado Corazón hasta el Santuario Diocesano del Señor del Hospital donde participan los gremios de panaderos, tablajeros, herreros, alumineros, comerciantes, albañiles, ladrilleros, zapateros, fotógrafos por mencionar algunos.

Aunado a ello, el pasado fin de semana además de una afluencia promedio de más de mil personas, la derrama económica y actividad comercial tuvo un balance positivo para los comerciantes establecidos y de ocasión en la explanada del jardín Constitución, por lo que se espera que esta tendencia se mantenga en la recta final de este 310 aniversario de las festividades del Corpus Christi en Salamanca.

“Nos ha ido bien la verdad, pensamos que la falta de castillo iba a pegarnos en que la gente no tuviera ganas de venir, pero no, las familias siguen viniendo y ojalá que así siga hasta el cierre, ya que de estos eventos nosotros sacamos el sustento de nuestras familias y esperamos que ya no regrese la pandemia que si nos afectó mucho que no hubiera eventos”, consideró Ramón González comerciante.

Entre las presentaciones musicales que se han realizado en estos gremios resalta la participación del grupo Despegue, De Gala Show, Titanio y el mariachi El Gallo de Oro, por mencionar algunos.