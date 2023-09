Xóchitl Gálvez enciende la chispa: Guanajuato festeja en masa a coordinadora del Frente Amplio

León, Gto., (OEM-Informex) La euforia que desplegó Xóchitl Gálvez en el Ángel de la Independencia, desde donde ondeó la bandera de México tras ser nombrada coordinadora del Frente Amplio por México, retumbó en los 46 municipios de Guanajuato.

En cada localidad se replicó el mensaje de la senadora de 60 años, quien coordinará los esfuerzos de la oposición para abrir las puertas de Palacio Nacional en 2024 y poner freno de mano al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Análisis Lupita y Xóchitl: ¡las dos caras de la moneda que cambiará a México!

Para nadie es secreto que en Guanajuato existe una preocupación real del avance de Morena. Los números así lo demuestran: en apenas unos años desbancó al PRI y se posicionó como la primera minoría en el Congreso local.

En la lucha por la supervivencia, los partidos que se oponen a la marea guinda se aglutinaron en el Frente Amplio por México (FAM), una ola multicolor que va tomando fuerza y sin la cual difícilmente se explicarían los festejos de este domingo en todo el estado, con independencia de qué partido gobierna cada localidad.

Incluso en Salamanca, bastión morenista, los simpatizantes del Frente Amplio festejaron a la hidalguense.

Los guanajuatenses tienen motivos para celebrar: la ingeniera y empresaria que coordina los esfuerzos de la oposición en el país tiene claro los problemas que enfrenta Guanajuato y cómo echar mano de la mentefactura e inteligencia artificial para combatirlos.

En entrevista exclusiva con el director regional de la OEM, Xóchitl Gálvez hizo énfasis en la competencia de los municipios en el combate a la inseguridad, así como de la coordinación que debe existir con el Estado y la Federación.

La política cuestionó, entre otros aspectos, que la Guardia Nacional carezca de facultades para investigar. “El trabajo de seguridad no es solamente dar rondines”, dijo, y acusó al presidente López Obrador de querer dejar morir a Guanajuato.

Ve la entrevista completa aquí.

EN LEÓN, UN MILLAR SE PLANTA EN PLAZA DE LOS MÁRTIRES

La Plaza de los Mártires del 2 de Enero, lugar que representa un hito en la lucha por la democracia, enmarcó la congregación de cientos de leoneses que escucharon en tiempo real el mensaje que pronunció Xóchitl Gálvez desde la Ciudad de México.

“¡Xóchitl para presidente!”, gritaban a coro los simpatizantes de la hidalguense, panistas, priistas, perredistas y representanteas de la sociedad civil, quienes escucharon el mensaje de Gálvez desde una bocina montada en el templete.

“Vamos a hacer algo muy importante, vamos a trabajar por los mexicanos, a luchar por los pueblos indígenas, respetaré a las mujeres por que soy una de ustedes, defenderé su lucha por que es mi lucha, vamos a ver por la clase media, por que de ahí es de donde vengo, ayudaré a las madres buscadoras, por que desde ahora no están solas”, dijo en su mensaje la Senadora.

Entre los asistentes figuraban la presidenta del PAN municipal, Pilar Ortega; el dirigente local del PRI, Juan Pablo López Marún; el líder de la banca del PRI en el Congreso local, Alejandro Arias Ávila; el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, la síndico Leticia Villegas Nava, el regidor Ramón Hernández; el ex gobernador Carlos Medina Plascencia y Hugo Villalobos González, representante del Frente Cívico Nacional.

RECIBE PLAZA DE LA PAZ A CAPITALINOS

Tras marchar desde el Monumento a la Bandera, capitalinos se reunieron en la Plaza de la Paz para brindar su apoyo a Xóchitl Gálvez y festejar su nombramiento como coordinadora del Frente Amplio por México.

Mientras un grupo de personas acudieron directamente a la Plaza de la Paz, otro contingente marchó desde Embajadoras y se unieron en el mitin realizado minutos antes de que le dieran la constancia a Xóchitl Gálvez en la Ciudad de México.

Durante su recorrido realizado por los y las participantes lanzaron porras para respaldar a la senadora panista quien fue electa en el proceso interno celebrado en todo el país.

El coordinador estatal del FAM, Luis Miguel Rionda Ramírez, dio la bienvenida a las y los participantes y presentó a quienes encabezaron el festejo, entre ellos el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, la dirigente estatal del PRI Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y por el PRD, Carolina Contreras y Arturo Bravo Guadarrama.

Entre la asistentes estuvieron también los ex dirigentes estatales del PRI, Luis Antonio Muñoz Mosqueda y Rafael Sánchez Leyva; del PRD, José Luis Barbosa Hernández, el ex dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Efraín Guzmán, el ex alcalde capitalino Edgar Castro Cerrillo; el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Lorenzo Chávez Zavala, la presidenta del DIF municipal, Samantha Smith Gutiérrez, e integrantes del Ayuntamiento y de la sociedad civil.

SE CONGREGAN EN MONUMENTO A LA BANDERA EN IRAPUATO

Ciudadanos y militantes del PRI, PAN y PRD de Irapuato refrendaron su apoyo a Xóchilt Gálvez como la coordinadora del Frente Amplio por México. En las inmediaciones de la glorieta al Monumento a la Bandera sobre la avenida Guerrero, más de 400 personas se reunieron para mostrar su simpatía por la senadora.

Las banderas del PAN y el PRI, otrora adversarios políticos, se hacían notar entre la muchedumbre, así como pancartas con leyendas como: “Xóchitl Esperanza”, “Levante la mano quien va con Xóchilt”, “Xóchitl, Irapuato va contigo” y “No se trata de mí, se trata de ti, hasta donde vayas voy, Xóchitl”.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Eduardo López Mares, presente en la concentración, afirmó que Xóchitl Gálvez es el perfil ideal de cara al proceso electoral del 2024. A su vez, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, afirmó que hoy está por delante el rumbo que va a tomar México, más allá de los partidos políticos, para avanzar hacia un México próspero y dar la batalla en el 2024.

En la glorieta de la Bandera también estuvieron presentes los dirigentes locales del PRI y PAN, Carlos Abel Lira Trujillo y José Martín López Ramírez, así como la diputada local, Susana Bermúdez y la legisladora federal, Itzel Balderas Hernández. Los liderazgos de los partidos hicieron un llamado a la población a dejar a un lado la apatía y trabajar en unidad de cara al 2024.

FESTEJAN EN CALZADA INDEPENDENCIA EN CELAYA

Con banderas de México y de los partidos PAN, PRI y PRD, cerca de 500 personas se concentraron en la Calzada Independencia para apoyar a Xóchitl Gálvez.

A los festejos se sumaron el alcalde Javier Mendoza Márquez, regidores del PAN y del PRI, militantes de los tres partidos que integran la coalición, empresarios y sociedad en general que se unió al pasar por la zona.

Los asistentes manifestaron su apoyo con porras a Xóchitl y pancartas donde se leía: “Xóchitl, Celaya está contigo”, “Felicidades Xóchitl”, “México late al ritmo de la EXperanza: Xóchitl”, “Xóchitl va”, “Todos con México”, “Vamos todos con Xóchitl”, “Xóchitl es la esperanza”, entre otros mensajes.

“No sumamos a Xóchitl, porque es una persona de la sociedad civil como todos nosotros, aunque represente al PAN en el senado, ella no ha estado inscrita en ningún padrón de cualquier partido, ella es como nosotros”, dijo Gerardo Ponce, organizador del evento. Para finalizar, los asistentes cantaron el Himno Nacional Mexicano.

EN SAN MIGUEL DE ALLENDE TRICOLORES MUESTRAN APOYO

En la fragua de la Independencia de México, un centenar de sanmiguelenses encabezados por la dirigente local del PRI, Romina Hernández, se reunieron en la Plaza Cívica para mostrar su respaldo a Xóchitl Gálvez.

José Alfredo Zamora, uno de los ciudadanos presentes, indicó que hace 5 años votó por una cuarta transformación que prometía un cambio, pero a los pocos meses se dio cuenta de que cometió un error. “Junto con millones de mexicanos trabajamos unidos por recomponer este grave error, la responsabilidad es mayor aún por los que votamos por esa supuesta transformación y hoy tenemos una deuda con el país, y con nuestros hijos”, expresó,

CON PANTALLA GIGANTE, SIGUEN MENSAJE DE XÓCHITL EN VILLAGRÁN

Mas de 500 priistas villagranenses se congregaron en el Jardín Principal para prsenciar en directo, a través de una gran pantalla, la entrega de la constancia a Xóchitl Gálvez como coordinadora del Frente Amplio por México.

Bajo una lona que los protegía del sol, los asistentes presenciaron minuto a minuto el mensaje que desde la Ciudad de México pronunció quien encabeza ya los esfuerzos de la oposición en el país de cara al proceso electoral del próximo año.

A la concentración acudió el presidente municipal Juan Lara Mendoza; Eduardo Alanís Mosqueda, dirigente estatal del Movimiento PRI MX y Lupita Aguado, dirigente municipal del tricolor.

En medio de porras y agitando banderas con los colores del partido, escucharon el mensaje que dio la senadora del PAN, en quién ahora converge el apoyo de un amplio sector de la sociedad civil y de las tres organizaciones políticas, actualmente opositoras al régimen que encabeza el partido Morena.