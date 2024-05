Necesario instalar cámaras para reforzar seguridad en el Tomasa Esteves

El presidente del Observatorio Ciudadano, Raymundo García Gómez reveló que uno de los factores de los cuales se han aprovechado los delincuentes para vulnerar a sus comerciantes del Tomasa Esteves, es la falta de acercamiento que tienen las autoridades con los locatarios, además de que no se han implementado mecanismos de seguridad digitales en su periferia que ayuden a monitorear los modos de operación y conductas delictivas en la zona comercial.

Otro de los sectores que constantemente son vulnerados por la delincuencia son las tiendas de conveniencia / Fotos / José Almanza

“La raíz de este problema es que no hay una organización con los locatarios, se deben instalar cámaras mejorar la seguridad por el tema de extorsiones, se requieren rondines permanentes y muchas acciones que se pueden hacer sin confrontarse con los locatarios, sin embargo, al parecer a las autoridades no les importa, no han agarrado al toro por los cuernos para actuar en coordinación con la ciudadanía, ya que nuestro papel como ciudadanos es ser colaborativos en organizarnos y ayudar a las autoridades, pero si no se tiene esa comunicación y ese tipo de mecanismos, que ahorita con tanta tecnología de seguridad no se aplican, es una situación lamentable”, consideró.

En este contextoseñaló que, otro de los sectores que constantemente son vulnerados por la delincuencia son las tiendas de conveniencia, en ellas se llegan a registrar entre tres o cuatro asaltos por semana;

Si bien, reconoció que es importante la coordinación que mantiene el municipio con las fuerzas federales y estatales, cuestionó la efectividad dede seguridad unilaterales con un número reducido de oficiales de policía., concluyó.