Lupita y Xóchitl: ¡las dos caras de la moneda que cambiará a México!

Conocí a Lupita Sánchez en un Starbucks de Houston, después del encuentro que organizamos con miles de paisanos mexicanos y que llamamos Texas, platícale a Xóchitl. Lupita es una jovencita originaria de Zacatecas que llegó de migrante a los Estados Unidos y que, además de ser ya la gerente de ese establecimiento, es una excelente basquetbolista.“Yo lo he visto a usted en CNN y en Univisión hablando de Xóchitl Gálvez. ¿Le puedo pedir un favor?”, me dijo Lupita al darme mi espresso doble, y a lo cual respondí que sería un placer. “Dígale a Xóchitl que somos iguales: mujeres entronas, competitivas y que buscamos la victoria por nuestras familias”, me comentó Lupita, mostrándome en su celular su registro en el Frente Amplio por México. Lupita y Xóchitl son dos mujeres mexicanas, dos caras de la moneda que está en el aire y que definirá el futuro de nuestro país. Por ellas, y por cada mexicana y mexicano que viva en nuestro territorio o fuera de él, claro que vale la pena seguir luchando por nuestra propia victoria: ¡corregir el rumbo de México!

Como sabemos, Xóchitl Gálvez fue elegida la candidata del Frente Amplio de México para contender en las próximas elecciones presidenciales del 2024. Una de las máximas en la vida es ser personas agradecidas, sobre todo en la fortuna. La misma Xóchitl ha agradecido públicamente el apoyo que recibió de las y los mexicanos que viven en el extranjero y sin el cual no habría logrado imponerse en la contienda interna. Xóchitl recibió números históricos en el registro por parte de paisanos y paisanos, tratándose de una respuesta nunca antes vista para un pre candidato y que por supuesto que hizo eco de manera positiva en el ánimo de migrantes, estudiantes, empresarios y de todas las personas de nuestro país que radican fuera de territorio nacional.

Pero, ¿ahora qué sigue? Fácil: ¡seguir siendo parte de este momento histórico en la vida política mexicana! En el Frente Amplio por México ya dimos el primer paso al elegir de manera democrática a nuestra candidata, pero ahora se viene, como en toda competencia, la parte más importante y en la que no debemos “flaquear”. El siguiente paso para nuestros paisanos es registrarse en la plataforma que el Instituto Nacional Electoral (INE) ofrece para votar desde el extranjero. Es la única forma de tener voz y voto el próximo 2 de junio del 2024 y ser parte del cambio que se viene para nuestro país. Este sistema es la principal herramienta con la que cuentan quienes radiquen fuera de México para hacer valer su decisión en las urnas y la llave que hará posible que su postura sea cuantificada.

El procedimiento de registro es muy sencillo. Primero debes contar con los siguientes documentos: 1. Tu credencial para votar. 2. Un comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses y una hoja en blanco para realizar las imágenes de tu credencial. 3. Un número telefónico y correo electrónico para registrar tus medios de contacto. Si tu credencial para votar es expedida en el extranjero: 1. Tu credencial para votar. 2. Solo SI cambiaste de domicilio, necesitarás un comprobante (vigencia no mayor a 3 meses) con tu nueva dirección. 3. Un número telefónico y correo electrónico para registrar tus medios de contacto. Ya que cuentes con estos documentos, ingresa a: https://votoextranjero.ine.mx y sigue las indicaciones que el propio sistema te va dando para concluir tu registro.

Antes de entrar al aire a una nueva participación que tendré en televisión para seguir alentando a nuestros paisanos a ser parte de este momento histórico, recibí un mensaje de WhatsApp de Lupita. En él me decía que por fin, y después de mucho insistir, le habían dado la beca universitaria por la que tanto luchó. Ahora Lupita no sólo podrá terminar sus estudios, sino que, además, entrenará para ser jugadora profesional de basquetbol. Como se lo prometí a Lupita, le reenviaré el mensaje a Xóchitl, para que sepa que otras mujeres luchan a diario y desde distintas trincheras por una victoria que les ayude a mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos. Estoy seguro que después de ver este mensaje, Xóchitl pensará en Lupita en cada mitin, foro o debate antes de lograr su propia (y nuestra) victoria: ¡corregir el rumbo de México!





Y tú, ¿qué opinas?

Conversémoslo en:

Facebook @juanhernandez.org

Twitter @JuanHernadezS





Dr. Juan Hernández

Coordinación Nacional Migrante del

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional