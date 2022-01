Federación rescatará Centro Paralímpico Nacional

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) se hará cargo de la rehabilitación y preservación del Centro Paralímpico Nacional, así lo dijo Marco Heroldo Gaxiola, director de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), quien agregó que sería este año cuando inicie el rescate del inmueble.





Es un hecho el rescate del Centro Paralímpico Nacional.





El funcionario estatal explicó que el inmueble ya es un bien conocido en el registro federal de bienes públicos y dijo que con ello se puso fin al incierto proceso jurídico luego de que el Centro Paralímpico Nacional no estaba registrado como bien público federal y ahora ya podrá ser intervenido por la CONADE para que sea rescatado.

Dijo que el Gobierno de Guanajuato anunció a la junta de gobierno de la CONADE que el estado tenía la disposición y los recursos para el rescate del Paralímpico, sin embargo, fueron notificados que será la Federación la encargada de restaurar el inmueble que por años ha sido blanco del abandono.









“Hay certeza ya, vivíamos un proceso incierto jurídico porque el bien publico no estaba registrado como bien publico federal ni tampoco estatal pues había sido donado ya y en este momento se nos informó por parte de la CONADE que ya es un bien conocido en el registro federal de bienes públicos y de voz propia de Ana Gabriela Guevara ellos se harán cargo de la preservación y mejoramiento del lugar”.

Destacó que sostuvo un encuentro con Ana Gabriela Guevara, titular de CONADE quien le expuso que serán las autoridades federales las encargadas de dejar en optimas condiciones el espacio para que los atletas de alto rendimiento dispongan de un inmueble digno en el que puedan prepararse de cara a sus competencias.









Señaló que aunque CONADE no ha respondido de forma oficial el documento en el cual se de a conocer que será la Federación quien se encargue del rescate del Paralímpico, de forma verbal Ana Gabriela Guevara les notificó que es un hecho.

“Ya está registrado como bien nacional y en ese momento Conade ya puede resolver con recursos federales de sacar adelante el mejoramiento del espacio y así me lo dijo verbalmente Ana Gabriela Guevara, en la Federación no nos responden de manera oficial el documento pero ella de manera verbal me dijo que CONADE se hará cargo del resguardo y mejoramiento de este espacio”.