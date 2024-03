Federación debe explicar porque ya no se le dará mantenimiento a carreteras federales

Guanajuato, Gto. La secretaría de Hacienda y Crédito Público reservó 11 mil millones de pesos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, recursos que estaban etiquetados para el mantenimiento de la red carretera federal.

Por tal motivo el diputado del PAN en el Congreso de Guanajuato, Aldo Márquez Becerra, presentó un exhorto para que se den a conocer las causas de fuerza mayor que se especifican en el acuerdo para haber retirado dicho recurso.

Explicó que fue apenas en febrero pasado cuando la secretaría de Hacienda y Crédito Público retiró esos recursos para el mantenimiento de la red carretera federal de 2024, que consta de 42 mil kilómetros de vías libres de peaje.

Quedará sin las obras de señalización, bacheo, recarpeteado, desyerbe, limpieza de cunetas y alcantarillado, barras de contención y revisión de puentes.

Por tal motivo se pusieron en reserva 380 licitaciones de obra hechas en febrero y solo se puso que -hasta nuevo aviso- quedaban suspendidas, afectando no solo la parte de infraestructura carretera, también se eliminan oportunidades trabajo.

Dijo que esto generará un impacto económico, al corte de febrero de 171 millones de pesos, además de que la asignación de tareas de mantenimiento carretero se le asignó a la secretaría de la Defensa Nacional, donde reiteró que se trata de militarizar al país.

“No dejar de lado que una red carretera en mal estado aumenta el costo de transporte, reduce la eficacia logista, afecta la seguridad vial y aumentan los riegos viales, así como también disminuye atracción de inversiones”.

Llaman a atender la inseguridad en carreteras

De igual forma, el diputado panista, Aldo Márquez presentó otro exhorto para las autoridades estatales para que atiendan las demandas de los transportistas, se inhiban los delitos en su contra y se soluciones los casos de inseguridad.

Recordó que hace unas semanas tomaron varias carreteras federales a modo de protesta por la situación no resuelta en materia de inseguridad, pues los delitos persisten, tan solo en 2023 se registraron 58 delitos diarios de esta naturaleza, es decir, 21 mil delitos de robo con violencia en un año.

“No solo roban, sino que privan de la vida a los conductores y son la cifra negra, porque los propietarios de camiones, como se les conoce el hombre-camión, por temor, no denuncian y no genera estadística en el Ministerio Público federal y eso genera que se asuma que no pasa nada”.

Finalmente, el diputado panista dijo que el exhorto es para que se atiendan los acuerdos pactados con el gremio, que se combata el delito de inseguridad en carreteras, que existan acciones de prevención y que la Fiscalía general de la República realice las carpetas de investigación por los delitos de homicidio correspondientes.