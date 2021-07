Favorece a industria del vestido en Guanajuato que China no exporta a México

León, Gto.- La industria del vestido en el estado de Guanajuato se ha visto beneficiada debido a que China no está exportando a otros países como es el caso de México, informó Fernando de la Vega Araiza, director general de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) delegación Guanajuato.

“Nos ha beneficiado mucho que el mercado chino no está mandado prendas y los clientes tienen que adquirir el producto aquí y lo están haciendo con los productores de México”, explicó.

El auge que ha permitido a las empresas dedicadas a este sector empoderar sus ventas ahora que China no puede enviar producto a México, debido a los altos costos de la importación.

Destacó que desde hace ocho meses, los chinos no importan productos hacia el país, debido al costo tan alto que tienen los contenedores que vienen a México.

Se espera que esta situación con respecto al encarecimiento de los embarques que salen de China, tenga vigencia por lo menos en lo que resta de este año y el próximo.

A pesar de esto los fabricantes de suéter escolar, no lo han fabricado porque no sabe qué va a pasar en el sentido de si hay regreso a clases o no.

En lo que se refiere a Guanajuato, el viernes 23 concluyó el evento de Intermoda donde los participantes les reportaron que les fue muy bien, aunque todavía no tienen cifras concretas.

Recalcó que la mayoría de los productores están fabricando para temporada alta, en los últimos meses del año, especialmente diciembre.

Problemas en certificado de origen

De la Vega Araiza dijo que los productores tienen un problema con la ropa de tejido de punto que fabrican Moroleón y Uriangato porque el hilo es chino, entonces el certificado de origen provoca que las prendas sean chinas, lo que ha frenado las exportaciones de este tipo de productos que son los que más se fabrican en Guanajuato.

“Aunque la prenda se transforme, se tiña, se empaque y se realice aquí el producto, para la exportación, las empresas nos las consideran como si fuera de origen chino. No es como en el caso de la piel, que la traes de Brasil o Estados Unidos, lo transformas aquí y con eso el certificado de origen es mexicano”, lamentó.