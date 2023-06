Familiares dan último adiós a Chica Yeye, luchador exótico

Tras el fallecimiento de Julio César Váldez Flores quien era conocido como la Chica “Yeyé", luchador salmantino en el mundo del pancracio, familiares y amigos, dieron el último adiós al luchador exótico, quien desde el 2011, puso el nombre de Salamanca en alto a nivel nacional, participando en el cuadrilátero alrededor de la República Mexicana.

Julio César Valdez Flores, quien era conocido como “Chica Yeye” dentro del cuadrilátero; luchador exótico perdió la lucha más importante de su vida al enfrentarse a un cáncer, que le arrebató la vida, a sus 32 años de edad.

En compañía de sus familiares, amigos y luchadores de varios estados del país, acudieron al municipio de Salamanca, para dar el último adiós a su compañero de tantas peleas. María del Carmen Flores Plata, Madre de “Chica Yeye”, comentó que su hijo, era una persona muy ambiciosa y cumplía lo que siempre se decidía.

“Tenía un carisma, movía y motivaba a mucha gente, a nosotros. Él se me fue a un casting de lucha a escondidas a León, en donde calificó a semifinales en el estado de México, y posteriormente me habló diciéndome que había ganado el primer lugar en la lucha de exóticos, y de la nada me llegó con máscaras y fotos de luchadores de renombre como la parka. El que le dio la patada de la suerte fue Pimpinela Escarlata”.

María del Carmen Flores, contó la trayectoria de su hijo, en donde comentó que por cuestiones personales se hizo luchador independiente, y con ello poder crear su escuela de lucha en el estado de Morelia, en donde a base de sudor y esfuerzo, pudo hacerse de su cuadrilátero, en donde contó con la presencia de luchadores como la Parka, el Hijo de Blue Demon, entre otros. Pero ante la llegada de la pandemia por Covid-19 cierra su escuela, por lo que se regresó al municipio que lo vio nacer y al corto tiempo comenzaron las complicaciones médicas.

“El empezó a los 16 años con luchas amateur, posteriormente lo comienzan a hablar luchadores como Diva Salvaje, La Mamba Negra, Yuriko. Ellos lo motivaron y fue reconocido por muchísimos luchadores. Me siento y seguiré orgullosa de él con o sin consentimiento mío, y lo único que le pedí era algo para que él trabajara y viviera, porque la lucha es un hobbie, él terminó enfermería y yo como madre siempre estuve pisándole los talones y nunca lo dejé. Yo no me imaginé hasta qué grado tuviera el cariño que le tendrían a mi hijo, han venido luchadores de varios estados de la república mexicana. Yo me atrevo a decir que “Chica Yeyé” no solo puso el nombre de la familia Valdez Flores en alto, sino a Salamanca”, dijo.