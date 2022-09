Familia salmantina solicita ayuda de la ciudadanía

Francisca Mosqueda pide ayuda a la ciudadanía con despensa o material de construcción para que la vivienda donde vive ella y cuatro integrantes de su familia no se venga abajo, ya que el material con el cual está construido, se encuentra en pésimas condiciones y no cuentan con el recurso para poder solventar los gastos.

Sobre la calle Santa Teresa, de la colonia San Javier, con el numeral 317, vive la familia de la señora Francisca Mosqueda, la cual está conformada por cuatro integrante más, quienes han estado viviendo por más de 14 años en esta zona.

La madre de familia detalló que que esta problemática se inició hace aproximadamente un año y medio desde que los durmientes que mantienen su vivienda, se han ido venciendo y durante esta temporada de lluvias, su hogar ha presentado una inclinación lo que pone en preocupación a todos los que ahí habitan.

“Se nos están cayendo los cuartos, ya no dormimos a gusto, ya tenemos como un año o año y medio desde que se empezó a vencer la estructura de nuestra vivienda; vivimos cinco personas aquí en mi humilde hogar”, comentó.

Hasta el momento solamente han tenido un acercamiento por parte de un integrante de una asociación civil que se encarga de apoyar a las personas que más lo necesitan. El oficio de Francisca Mosqueda es tianguista, pero con lo que ella gana es imposible poder solventar los gastos que se tienen en su hogar, ya que no cuenta con el apoyo de su esposo, ya que un accidente lo ha dejado en cama cerca de medio año.

“Yo soy tianguista y me dedico a vender ropa, en ocasiones me dedico a barrer, pero no es suficiente para poder solventar los gastos de la familia, a mi suegra sí le dan su apoyo, ahorita mi esposo que no está trabajando porque tuvo un accidente y tiene medio año sin trabajo y es complicado poder pagar todos los gastos”, comentó.

Tras lo anterior, la ciudadana solicita el apoyo de la ciudadanía ya sea con despensa o con material de construcción para poder levanta su vivienda que, con las lluvias pasadas, las vigas de madera se han ido venciendo lo que ha ocasionado que el hogar se derrumbe.