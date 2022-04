Falta voluntad para solucionar problemas ambientales en Salamanca

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Madre Tierra, Ambientalista Unidos de Salamanca señalaron la falta de voluntad de autoridades municipales, estatales y federales así como la falta de interés de los ciudadanos para solucionar los problemas de contaminación a los que se enfrenta el municipio desde hace años; por ello hicieron un llamado para que la actual administración no solo se caracterice por los apoyos sociales sino también por ser amiga del medio ambiente.

Joel Berlín Izaguirre, presidente del Patronato para la Calidad del Aire de Guanajuato y miembro de Ambientalista Unidos de Salamanca señaló que los saldos ambientales pendientes en el municipio son los mismos desde hace trienios; el fallido Plan Salamanca que nunca se supo en que consistió y que la fecha sigue parado, la problemática del Cerro de la Cruz, la contaminación de los mantos friáticos del lado oriente razón por la que no hay pozos de agua en la zona o los pasivos ambientales por mencionar algunos.

El ambientalista indicó que aunque es responsabilidad de los gobiernos, también lo es de los ciudadanos que no han presionado a los gobiernos para exigir acciones. Dijo que en el municipio algo está pasando en materia ambiental ya que no hay congruencia entre lo que dicen los reglamentos y la aplicación de los mismos.

“Esta es una responsabilidad compartida y no le veo salida porque no veo la intención de acercarse a platicar de los problemas para ver qué soluciones hay, incluso hay salidas a muchas cosas pero de qué sirve si no hay intención (…) por ejemplo, en el municipio se habla de que hay muchos incendios donde participa la población, pero dígame qué sanciones hay para el ciudadano o el dueño que no mantiene su predio limpio” dijo.

En este sentido Maura Alicia Figueroa, indicó que como grupo ambientalista serán propositivos pues saben que tienen que ser en unidad organizativa; federación, estado y municipio para que puedan sanarse esos sitios, asimismo destacó la importancia de la educación ambiental qué es la propuesta concreta que ayudará a que las nuevas generaciones puedan tener otro tipo de relación con la madre tierra.