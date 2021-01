Falta de respeto que vacunas se aplicaran a Siervos de la Nación: Daniel Díaz

El Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, calificó como una falta de respeto a la dignidad y al trabajo que durante más de 10 meses ha hecho el personal del sector salud en el estado que personas que no están en la primera línea de atención de pacientes con Covid-19, como los Siervos de la Nación, hayan sido vacunados por encima de otros trabajadores que no alcanzaron vacuna en la primera ronda de aplicación.

Además, dijo que este enojo del personal médico cobra relevancia ahora que México recibirá menos vacunas por parte de la empresa Pfizer, con lo cual hay incertidumbre si en Guanajuato llegarán más vacunas para aplicar en los médicos faltantes o bien, si llegarán las 19 mil 500 dosis que serán aplicadas al personal que ya recibió su primera vacuna, para así completar el esquema de protección contra la Covid-19.

“Las vacunas debería de aplicarse a los médicos y enfermeras que están entregándose desde hace más de 10 meses su salud, su propia vida, han muerto muchos de nuestros compañeros y no deberían de aplicarse absolutamente a nadie más, porque no hay ningún excedente de vacunas en el estado y lamentablemente se han aplicado a personas que no están entregados a atender pacientes en nuestro estado y eso a los médicos nos indigna, es una falta de respeto para todos los médicos, todas las enfermeras y todo el personal de salud”, dijo el Secretario de Salud durante su intervención que tiene en la televisora estatal TV, donde informa sobre el panorama de la pandemia en el estado.





Las vacunas debería de aplicarse a los médicos y enfermeras que están entregándose desde hace más de 10 meses su salud, su propia vida, han muerto muchos de nuestros compañeros y no deberían de aplicarse absolutamente a nadie más.





En el estado han muerto 98 trabajadores del sector salud, tanto estatales como federales, además de que 11 mil 265 se han contagiado, por lo cual reiteró que hay molestia e indignación entre el personal médico de Guanajuato, porque se vacunó a quienes no están atendiendo a personas con Covid-19.

“¿Cómo seguir motivando al personal de salud que ha puesto en riesgo su propia salud, su vida después de casi 100 fallecimientos en el estado y más de miles en el país al respecto? Yo solamente trasmito el sentir de nuestros compañeros de trabajo, es una falta de respeto a la dignidad, al esfuerzo, al profesionalismo que han mostrado nuestros compañeros. No es lo mismo estar anotando que estar literalmente arriesgando la vida”.

Daniel Díaz Martínez señaló que el próximo miércoles deberían de llegar las 16 mil 500 dosis prometidas, pero no se sabe si llegarán menos, como sucedió la semana pasada, donde fueron anunciadas 22 mil vacunas y sólo llegaron 19 mil 500 y por ello preocupa que México haya cedido vacunas a la ONU, cuando ésto sólo era para países que tenían excedente de biológico y no era el caso mexicano.

“No tenemos un excedente de vacunas, todos escuchamos con asombro (lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador) y tenemos muchas preguntas, más peguntas que respuestas porque al menos a nuestro estado y lo que yo he estado viendo con mis compañeros secretarios de salud de otras entidades, ningún estado tiene excedente de vacunas.





Daniel Díaz Martínez señaló que el próximo miércoles deberían de llegar las 16 mil 500 dosis prometidas, pero no se sabe si llegarán menos.





“(...) Ya nos preocupó la situación, pues en los siguientes días tendrá que seguir llegando la vacuna Pfizer, para la otra semana para completar la segunda dosis de los 19 mil 500 que se vacunaron la semana pasada, entonces estamos revisando eso con la Federación, la información que tenemos es que estarían llegando en esta semana, todavía no existe la confirmación de que esa sea la cantidad de vacunas que nos va a llegar”.