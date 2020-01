Falta de infraestructura en las calles para personas con discapacidad

JARAL DEL PROGRESO, Gto.- Personas con discapacidad en extremidades inferiores afirmaron que en la localidad no cuenta con la infraestructura apropiada como rampas de acceso y banquetas amplias, que permita desplazarse en silla de ruedas, además de que hace falta cultura y conciencia para respetar los derechos de personas con capacidades diferentes.





Lamentablemente nosotros somos un sector marginado en la localidad, no podemos andar en las calles, no porque no seamos capaces, sino por la falta de una infraestructura adecuada y falta de cultura para respetar los espacios de quienes usamos o dependemos de una silla de ruedas para poder movernos.

aseguró Martin Zarate.





Personas que utilizan silla de ruedas a causa de alguna discapacidad, criticaron que las obras realizadas con “infraestructura para discapacitados” no sirve debido a que las rampas son muy inclinadas o son obstruidas por postes de luz o teléfono, las banquetas son angostas y que los espacios para ascenso y descenso o aparcamiento no son respetados.

Las rampas son inaccesibles están muy inclinadas y es imposible que se haga uso de ellas, además la gente es muy irrespetuosa, no cede el paso cuándo van por las banquetas o se estacionan en esquinas donde hay rampas o en cajones para discapacitados, lo que es un martirio para las personas que si ocupan estos lugares.

Ante ello, se invitó a la ciudadanía a tener un poco de conciencia y criterio para respetar los espacios destinados a personas con discapacidad, así como pedir su apoyo y compresión para extender una mano cuando se requiera al ceder el paso en alguna banqueta o ayudar a subir alguna rampa.