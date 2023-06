Falta de coordinación en tiempo impide se avance en legalización de tarifa del transporte

Desde hace dos años, el transporte público opera con una tarifa irregular de 10 pesos, en ese sentido, Juan Ortega Gasca, el presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad y Movilidad, dijo que es un tema que deberá de resolverse antes de que termine la administración. Esto a pesar de que desde la conformación de la Comisión Mixta Tarifaria solamente se ha sesionado una sola vez y fue para la instalación de la misma.

Han pasado ya 20 meses de la actual administración y a la fecha sigue sin aprobarse el incremento al servicio de transporte público de Salamanca, que comenzó a cobrarse desde febrero del 2021, en ese entonces, las concesionarias del transporte públicos incrementaron de 8 a 10 pesos la tarifa del transporte, sin que esta fuera aprobada por el ayuntamiento y que se convirtió en una problemática heredada para el gobierno de César Prieto, a pesar de ello, no se la logrado resolver.

En ese sentido, el regidor morenista, señaló que, el tema de la tarifa del transporte público es una situación que ya lo tiene desgastado, ya que, ha pasado un año y es fecha que no se ha resuelto el asunto

“En la cancha de los involucrados es de donde está el tema, yo he sido de la postura: de que no quiero llevar a cabo una reunión, donde falte alguien, porque eso no ayuda no beneficia a nadie y por eso, tienen que estar todos los involucrados, porque si no está alguien de los involucrados no se puede resolver un asunto”, explicó.

Ante el cuestionamiento de si se puede aplicar el reglamento para sancionar o sacar de circulación a las unidades que están cobrando 10 pesos, Ortega Gasca, indicó que, para poder establecer alguna medida, es necesaria la participación de todo los que integran la Comisión y aseguró que, se trata de un pendiente que debe de estar listo antes de que culmine la administración.

“Ese tema tiene que estar resuelto, antes de que nosotros terminemos, lo que ha faltado es cuadrar y coordinar los tiempos, creo que todo mundo tiene ocupaciones, no te sé decir si hay desinterés o no, lo único que yo sé y de lo que puedo hablar es que hay agenda y todo mundo la tiene saturada y una vez que tengamos el grueso de la mayoría de los involucrados, tendríamos que llevar a cabo la sesión, pero insisto en que tienen que estar todos los involucrados”, finalizó.