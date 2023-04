Falta cultura vial en el municipio

En un sondeo realizado a ciudadanos sobre la cultura vial, manifestaron que hace falta mucha práctica en el sentido ya que hay conductores de automóviles, motocicletas y bicicletas que no respetan señalamientos y sentidos de la calle.

Los principales problemas que se generan por la falta de cultura vial es el no respetar señalamiento como de lugar para discapacitados, no estacionarse, ceder el paso al peatón, no dar vuelta en retorno, así como los límites de velocidad en algunos puntos de la ciudad.

Para Leslie, una ciudadana que ejerce la profesión de enfermería y maneja por diversos puntos de la ciudad se ha percatado de la falta de cultura vial y la falta del uso del sentido común por parte de algunos conductores de vehículos, motocicletas y bicicletas en las principales calles de la ciudad.

“Me ha tocado ver afuera de la escuela a donde asisten mis hijos como algunos padres de familia se estacionan en doble fila a pesar de que está el señalamiento, cuando me toca asistir a la delegación de Cruz Roja, afuera hay un letrero para el estacionamiento de algunas unidades y vehículos particulares se encuentran ahí estacionados” menciono la ciudadana.

Además, señaló que muy pocas personas utilizan el casco para conducir la motocicleta. “He visto que se han realizado diversas campañas para que los conductores de motocicletas que utilicen su caso y hay pocos conductores que lo hacen y hay veces que van tres o cuatro personas en una motocicleta”, añadió.

Sobre los señalamientos algunos ciudadanos manifestaron que hacen falta, tales son los caso como en la calle Cazadora o en la calle Comonfort donde esta última arteria vehicular se hace congestionamiento vial por el constante paso del transporte público que duran los minutos parados en algunas esquinas. En el mes de abril se han registrado dos decesos de conductores de motocicletas que han perdido la vida a consecuencia de no portar el casco.