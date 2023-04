Falla geológica atravesará puente de Héroes de Cananea

Mientras Salamanca se encuentra en busca de la concurrencia que le permita costear en su totalidad la obra del puente sobre la línea "A" del ferrocarril en su cruce con la avenida Héroes de Cananea, el director de Obra Pública Roberto Muñoz Robles, descartó que exista riesgo alguno para la infraestructura que deberá sostener su propio peso además de unidades de carga con capacidad superior a los 30 mil litros sobre una de las fallas geológicas que atraviesa el municipio; mismas que han afectado más de 200 asentamientos entre comercios, hogares e incluso la propia Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, de acuerdo con el análisis de la Carta de Subsidencias del Atlas de Peligros y Riesgos del Estado de Guanajuato.

En este aspecto, el titular de Obra Pública explicó que, dentro del proyecto de contempló un estudio geofísico, a través del cual se recomendó instalar un muro mecánicamente estabilizado pero flexible.

"En uno de los accesos, no exactamente en el cruce, toda la estructura no hay falla, pero en uno de los accesos, en una de las rampas hay una falla geológica y está falla geológica simplemente son movimientos de dos placas y ahí se va poner un muro mecánicamente flexible, es un muro estabilizado flexible, que se le ponen gaviones dónde permiten los movimientos diferenciales, incluso se hizo un estudio geofísico por un doctor de la ciudad de Querétaro, y nos recomienda poner este muro mecánicamente estabilizado pero flexible, no vamos a poner un muro rígido", acotó el funcionario.

En este contexto Muñoz Robles sentenció que mediante una obra no puede eliminarse una falla geológica, por lo que con el paso del tiempo en los accesos se deberá estar renivelando, "cómo se hace en todas las ciudades que tienen fallas, dónde hay un desnivel se va renivelando, va ser un tema que se va quedar, pero eso no limita que se construya el puente y que funcione correctamente".

En cuanto a las validaciones se informó, ya se cuenta con el visto bueno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de Ferromex, que incluso también está ingresado a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM); "ahí todavía no tenemos la validación, porque están ellos con una carga de trabajo y nos lo están revisando, esperemos que nos den algunos comentarios", concluyó.

Respecto a los recursos se gestiona la participación de Ferromex, para cubrir el costo total estimado de 144 millones 701 mil 903 pesos.

La zona centro y poniente de Salamanca registra niveles de hundimientos que oscilan entre 35 a 80 milímetros por año, debido a las fallas geológicas, que han afectado a más de 220 construcciones entre casas, comercios y escuelas, además de una porción de la Refinería Antonio M. Amor y la vía del ferrocarril a la altura de la avenida Héroes de Cananea e incluso han provocado la ruptura de drenajes y tuberías de agua potable, de acuerdo con el análisis de la Carta de Subsidencias del Atlas de Peligros y Riesgos del Estado de Guanajuato.