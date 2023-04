Anuncia César Prieto construcción de puente sobre avenida Héroes de Cananea

Tras 11 años de no haberse construido obras de gran impacto en Salamanca, el presidente municipal, César Prieto, anunció que éste dará inicio la construcción del puente superior vehicular de avenida Héroes de Cananea en su cruce con la línea “A” del ferrocarril, la cual tendrá una inversión municipal de 100 millones de pesos; con esta infraestructura se eliminará el riego de accidentes viales con el tren, en lo particular con pipas cargadas con hidrocarburos provenientes de la Refinería de Pemex.

Esta información la dio a conocer el alcalde a través de un video difundido en las redes sociales oficiales del municipio, en el que se dijo orgullosos y satisfecho que ocho de 15 miembros del Ayuntamiento, comprometidos con Salamanca decidieron aprobar un monto de 100 millones de pesos para iniciar el proceso de construcción del puente vehicular que atraviesa las vías férreas en la avenida Héroes de Cananea. “Esto a pesar de que hace 11 años no hay una obra de este magnitud y pese a que gobiernos anteriores nos endeudaron con 170 millones de pesos que seguimos pagando”.

De acuerdo al munícipe, esta obra se desarrollará con recurso municipal en concurrencia de Ferromex. “Estamos esperando a ver cuántos recursos van a poner ellos y además con cero pesos de deuda, porque con un manejo responsable de nuestras finanzas en favor de los que menos tienen, con los principios del presidente Andrés Manuel de no robar, no mentir, no traicionar, estamos haciendo una diferencia importante, vamos a seguir trabajando a pesar de que muchos se preocupen por el avance que tiene nuestro municipio, a pesar de que algunos se puedan oponer a algo que nos beneficia a todos, vamos a seguir trabajando para que tú, para que todos podamos tener una ciudad mejor, te mando un abrazo y de verdad confía vamos a seguir trabajando por amor a Salamanca”.

Esta obra eliminará el riego de accidentes viales con el ferrocarril, en lo particular con pipas cargadas con hidrocarburos provenientes de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, además de atender la problemática de altas demoras por el cruce ferroviario y flujo lento en la incorporación de la avenida Hidalgo con Faja de Oro.

El costo total de esta obra se estima el 144 millones 701 mil 903 pesos, en beneficio de más de 160 mil personas, el puente tendrá una longitud de 530 metros y un ancho de vialidad de 11.95 metros.